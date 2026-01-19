През нощта ще има значителна облачност, почти без валежи. Слаб вятър от север ще духа в източната част на страната. Минималните температури ще са като днешните, от около минус 12 до минус 6 в повечето места.

Още по темата

През деня облачността ще бъде променлива, в низините - често значителна. Все още студено, с температури от минус 6 до плюс 3-4, като горната част на интервала ще бъде отбелязана в крайните югозападни райони.

Над голяма част от Европа времето остава зимно, студено, облачно, на места със слаби превалявания. По-меко е по Средиземноморието и западните брегове на континента. Най-студената столица е Киев, а най-топло е в Рим и Лисабон. Студено е и на Балканите. В следващите дни ни предстои постепенно затопляне, но ще има и превалявания от сняг, дъжд и поледици.

В нашата страна в сряда започва постепенно омекване на времето. Вятърът от север ще се преориентира от югоизток в източните райони. Минималните температури сутринта ще бъдат от минус 9 до минус 3 в повечето места, по брега на морето по-високи, до положителни стойности. През деня ще има значителна облачност. Дневните температури ще се повишат и вече в повечето райони ще са с положителни стойности, макар не много над нулата. В страната те ще са от минус 1, минус 2 по западното поречие на Дунав и някои котловини на запад до 5-6 на юг  и изток и около 7-8 градуса по морския бряг. Привечер и през нощта срещу четвъртък в планините на Южна България ще завали сняг, а в източните и някои централни райони - сняг, който по места ще преминава в дъжд. не са изключени и поледици.

 В четвъртък минималните температури ще са от около минус 5 до плюс 2-3 градуса, а дневните от около нулата в ниските части на низините и особено по западното поречие на Дунав до 7-8 градуса на места на югозапад  и по брега на морето. Превалявания, предимно от дъжд, ще има преди обяд е крайните източни и югоизточни райони. 

В петък ще бъде по-меко на фона на предните дни, с температури, вече малко над обичайните за януари в някои райони, минимални от около минус 4 до плюс 3 и дневни от 3-4 до десетина градуса. Облачността ще бъде променлива, в Северна и Западна България временно намаляваща до слънчево време.

В събота и неделя предварителните сценарии очакват меко време, с минимални температури от минус 3 до плюс 2-3 в събота и от минус 1 до 4-5 в неделя. максималните стойности ще са от 7-8 до 11-12 градуса, по-високи в неделя. В западната част на Дунавската равнина те ще остават малко по-ниски. Ще бъде по-често облачно, на места с превалявания от дъжд, а в крайните северозападни райони отново са възможни поледици. 

ИЗБРАНО
