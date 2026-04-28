Противопожарните служби в Австрия се борят с горски пожари в някои части на алпийската република, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. Сушата заради липсата на дъждове тази пролет и по-високите от обичайните за сезона температури са допълнителни фактори, благоприятстващи огнеопасната обстановка.

Горски пожар, който тлее от пет дни в долината Лезах в Каринтия, частично се разгоря отново тази нощ. С огъня се борят около 250 пожарникари. Хеликоптер на Министерството на вътрешните работи облита района с инфрачервена камера, а на помощ са пристигнали и два отряда за борба с бедствия, съобщава ръководителят на акцията. Общо по данни на кризисния щаб за участие в операцията са задействани пет хеликоптера – два на Вътрешното министерство и три на Бундесхера (армията), включително един "Блек Хок". На земята с огъня се борят 25 доброволчески противопожарни отряда от Каринтия и Източен Тирол, наброяващи общо 265 души основен и 25 души спомагателен състав. Разположени са и екипи на Червения кръст и полицията.

Северно от Грац през днешния ден горяха около 50 хектара гора. Според пожарната, въпреки отслабването на вятъра, по данни към обяд пламъците все още не са били овладени, но са били потушени някои огнища. Пожарът избухна в събота на обяд в планинска местност на около 800 метра надморска височина. Забелязан е от туристка, която веднага е подала сигнал. Освен около 250 пожарникари, в операцията участват седем хеликоптера от армията, полицията и частни компании. Екипите се сменят редовно, тъй като теренът е изключително труден. Специализирани екипи от цялата провинция Щирия работят на смени, оборудвани с тежки пожарогасителни раници (пръскачки) и инструменти за гасене като гребла.

В Тирол пожарните служби в момента реагират по няколко пъти дневно на сигнали за горски или крайпътни пожари. Снощи е възникнал пожар край път в община Зьолден. Според разследването причината е изхвърлен фас. Пожарът е обхванал площ от около 3000 квадратни метра суха трева. Около 60 пожарникари са успели да предотвратят по-нататъшното му разпространение. Според полицията пожарът е овладян.

Поради голямата суша и риска от горски пожари във всички райони на Залцбург е издадено предупреждение за опасност от горски пожари. В момента рискът е висок, съобщи директорът на горите на провинцията Михаел Митер. Почвите са много сухи поради липсата на валежи, а ситуацията се усложнява допълнително от малкото количество сняг през зимата.

Край езерото Волфгангзе, между Залцбург и Горна Австрия през уикенда е изгоряла горска площ от около 800 квадратни метра. Според регионалното командване на пожарната, в Горна Австрия в 10 от 13-те ѝ окръга е въведен режим за защита от горски пожари. Докато преди едно-две десетилетия такива мерки често са били необходими едва през май или юни, сега те често се въвеждат още през април. При влизането им в сила е забранено пушенето в горите, паленето на огън във или близо до тях, както и изхвърлянето на жар и пепел.

За по-ранно откриване на горски пожари в бъдеще Съветът за пътна безопасност обяви, че възнамерява да използва по-ефективно дронове. С нов софтуер дори най-малките източници на топлина ще могат да бъдат локализирани в реално време в рамките на минути, което ще позволи бързо сигнализиране на екипите и предотвратяване на разрастването на пожара. Организацията в момента избира общини и пожарни служби, които да тестват пилотно технологията. Системата ще осигури не само наблюдение на активните огнища, но и анализ на зони с повишен риск от пожари. Чрез специални снимки от дронове ще могат рано да се откриват температурни аномалии, суша и потенциални рискови райони – особено на труднодостъпни места.