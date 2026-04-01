Сезонът на горските пожари през 2025 г. се оказа най-тежкият, регистриран в историята на Европейския съюз (ЕС). Сателитен анализ на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), която се управлява от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (ЕК), показва, че в няколко държави членки огънят е опустошил 1 079 538 хектара, площ, приблизително съпоставима с територията на Кипър. По данни на ЕК, когато към сметката се добавят и териториите в Европа, Близкия изток и Северна Африка, наблюдавани от EFFIS, общата опожарена площ достига 2 242 195 хектара.

Пожарният сезон през 2025 г. започна необичайно рано. Още до края на март в ЕС бяха изгорели над 100 000 хектара. От юни нататък интензивността постепенно се засили и достигна връх през август, когато в няколко средиземноморски държави се разпространиха много големи пожари.

Продължителна гореща вълна през първите три седмици на август доведе до почти едновременно възникване на 22 много големи пожара в Португалия и Испания. В резултат изгоряха 460 585 хектара, което се равнява на 43 процента от общата опожарена площ в ЕС.

Общо 7783 пожара, картографирани в 25 от 27-те държави членки, са довели до 1 079 538 изгорени хектара, като единствено Люксембург и Малта са останали незасегнати. Това е най-голямата опожарена площ в ЕС-27, отчетена от EFFIS от 2006 г. насам, и е почти двойно над средната стойност за периода 2006-2024 г. Германия, Испания, Кипър и Словакия са достигнали исторически максимуми.

През 2025 г. делът на изгорелите площи в европейската мрежа от защитени зони "Натура 2000" е бил около 39 на сто, стойност, съпоставима с тази от предходни години. В тези територии са опожарени общо 424 023 хектара.

Горски пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка

През 2025 г. във всички територии, анализирани от EFFIS, са опожарени общо 2 242 195 хектара. По-конкретно, в европейски държави извън ЕС огънят е унищожил 1 092 095 хектара, а в Близкия изток и Северна Африка, 70 562 хектара.

Извън пределите на ЕС Украйна се откроява като най-силно засегнатата страна в района, наблюдаван от EFFIS, като формира почти 30 процента от общата картографирана изгоряла площ и 39 процента от всички регистрирани пожари.

Сезонът 2025 очертава недвусмислена тенденция: по-ранен старт, по-чести и по-интензивни горещи вълни и пожари, които достигат по-високи географски ширини в сравнение с исторически наблюдаваното.

Укрепване на управлението на риска от горски пожари

Европейската информационна система за горски пожари остава ключов инструмент за наблюдение на риска от пожари в цяла Европа и за подпомагане на органите, отговорни за управлението на горските пожари в ЕС и в държавите партньори, при подготовката и реагирането.

На 25 март 2026 г. ЕК прие нов интегриран подход за управление на риска от горски пожари, който обхваща превенцията, готовността, реагирането и възстановяването. В рамките на този подход Комисията ще доразвие инструментите на EFFIS за ранно предупреждение, картографиране и мониторинг на пожари. Сателитни данни ще бъдат достъпни чрез платформата EFFIS, така че държавите от ЕС и гражданите да разполагат с лесен достъп до информация в почти реално време.

EFFIS се подпомага от експертната група по горски пожари, мрежа от 43 държави, които обменят хармонизирана информация за горските пожари и оценяват тяхното въздействие. Тази мрежа служи и като платформа за споделяне на добри практики в областта на превенцията, борбата с огъня, възстановяването и други дейности, свързани с управлението на пожари.

ЕК също така последователно укрепва широкия си набор от противопожарни инструменти, за да отговори по-ефективно на нарастващата заплаха от горски пожари в Европа.

Механизмът за гражданска защита на ЕС обединява ресурси от 27-те държави членки и 10 участващи държави, включително противопожарен персонал и оборудване.

Очаква се силен Ел Ниньо до края на годината, а това ще доведе до горещи рекорди по цял свят
Виж още Очаква се силен Ел Ниньо до края на годината, а това ще доведе до горещи рекорди по цял свят

Допълнително, всяко лято Комисията финансира стратегическото предварително разполагане на пожарникари на места с висок риск и поддържа в готовност общ противопожарен флот, известен като rescEU. С оглед на няколкото рекордни сезона на горски пожари в Европа, rescEU се подсилва постоянно, за да се гарантира наличието на достатъчно въздушни средства всяка година.

В по-дългосрочен план ЕК е заделила значителни финансови ресурси за придобиването на 12 нови противопожарни самолета, които ще бъдат базирани в Португалия, Испания, Франция, Италия, Хърватия и Гърция, както и на 5 хеликоптера, които ще бъдат разположени в Словакия, Чехия и Румъния. Тези въздухоплавателни средства ще изградят постоянния флот на rescEU. Първият хеликоптер беше доставен по-рано тази година, а първите самолети се очаква да бъдат доставени от 2028 г. нататък.

Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16883
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4275
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7142
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6419
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки) IT
Екипажът на "Артемис II" напусна земната орбита и пое към Луната (снимки)
6925
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5857
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1847
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3424
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3242
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
837