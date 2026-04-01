Сезонът на горските пожари през 2025 г. се оказа най-тежкият, регистриран в историята на Европейския съюз (ЕС). Сателитен анализ на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), която се управлява от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (ЕК), показва, че в няколко държави членки огънят е опустошил 1 079 538 хектара, площ, приблизително съпоставима с територията на Кипър. По данни на ЕК, когато към сметката се добавят и териториите в Европа, Близкия изток и Северна Африка, наблюдавани от EFFIS, общата опожарена площ достига 2 242 195 хектара.

Пожарният сезон през 2025 г. започна необичайно рано. Още до края на март в ЕС бяха изгорели над 100 000 хектара. От юни нататък интензивността постепенно се засили и достигна връх през август, когато в няколко средиземноморски държави се разпространиха много големи пожари.

Продължителна гореща вълна през първите три седмици на август доведе до почти едновременно възникване на 22 много големи пожара в Португалия и Испания. В резултат изгоряха 460 585 хектара, което се равнява на 43 процента от общата опожарена площ в ЕС.

Общо 7783 пожара, картографирани в 25 от 27-те държави членки, са довели до 1 079 538 изгорени хектара, като единствено Люксембург и Малта са останали незасегнати. Това е най-голямата опожарена площ в ЕС-27, отчетена от EFFIS от 2006 г. насам, и е почти двойно над средната стойност за периода 2006-2024 г. Германия, Испания, Кипър и Словакия са достигнали исторически максимуми.

През 2025 г. делът на изгорелите площи в европейската мрежа от защитени зони "Натура 2000" е бил около 39 на сто, стойност, съпоставима с тази от предходни години. В тези територии са опожарени общо 424 023 хектара.

Горски пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка

През 2025 г. във всички територии, анализирани от EFFIS, са опожарени общо 2 242 195 хектара. По-конкретно, в европейски държави извън ЕС огънят е унищожил 1 092 095 хектара, а в Близкия изток и Северна Африка, 70 562 хектара.

Извън пределите на ЕС Украйна се откроява като най-силно засегнатата страна в района, наблюдаван от EFFIS, като формира почти 30 процента от общата картографирана изгоряла площ и 39 процента от всички регистрирани пожари.

Сезонът 2025 очертава недвусмислена тенденция: по-ранен старт, по-чести и по-интензивни горещи вълни и пожари, които достигат по-високи географски ширини в сравнение с исторически наблюдаваното.

Укрепване на управлението на риска от горски пожари

Европейската информационна система за горски пожари остава ключов инструмент за наблюдение на риска от пожари в цяла Европа и за подпомагане на органите, отговорни за управлението на горските пожари в ЕС и в държавите партньори, при подготовката и реагирането.

На 25 март 2026 г. ЕК прие нов интегриран подход за управление на риска от горски пожари, който обхваща превенцията, готовността, реагирането и възстановяването. В рамките на този подход Комисията ще доразвие инструментите на EFFIS за ранно предупреждение, картографиране и мониторинг на пожари. Сателитни данни ще бъдат достъпни чрез платформата EFFIS, така че държавите от ЕС и гражданите да разполагат с лесен достъп до информация в почти реално време.

EFFIS се подпомага от експертната група по горски пожари, мрежа от 43 държави, които обменят хармонизирана информация за горските пожари и оценяват тяхното въздействие. Тази мрежа служи и като платформа за споделяне на добри практики в областта на превенцията, борбата с огъня, възстановяването и други дейности, свързани с управлението на пожари.

ЕК също така последователно укрепва широкия си набор от противопожарни инструменти, за да отговори по-ефективно на нарастващата заплаха от горски пожари в Европа.

Механизмът за гражданска защита на ЕС обединява ресурси от 27-те държави членки и 10 участващи държави, включително противопожарен персонал и оборудване.

Допълнително, всяко лято Комисията финансира стратегическото предварително разполагане на пожарникари на места с висок риск и поддържа в готовност общ противопожарен флот, известен като rescEU. С оглед на няколкото рекордни сезона на горски пожари в Европа, rescEU се подсилва постоянно, за да се гарантира наличието на достатъчно въздушни средства всяка година.

В по-дългосрочен план ЕК е заделила значителни финансови ресурси за придобиването на 12 нови противопожарни самолета, които ще бъдат базирани в Португалия, Испания, Франция, Италия, Хърватия и Гърция, както и на 5 хеликоптера, които ще бъдат разположени в Словакия, Чехия и Румъния. Тези въздухоплавателни средства ще изградят постоянния флот на rescEU. Първият хеликоптер беше доставен по-рано тази година, а първите самолети се очаква да бъдат доставени от 2028 г. нататък.