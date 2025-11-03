Превалявания от дъжд ще има само на места през първата половина на седмицата

2498 Снимка: iStock by Getty Images

Сравнително топлите и по-спокойни есенно дни са към своя край. Очакват ни малко по-динамично, по-хладно време и превалявания в следващите дни.

До края на днешния ден облачността над страната ще бъде по-често значителна, но все още предимно средна и висока, през която ще имаме и слънчеви часове. Температурите в ранния следобед ще бъдат все още високи за последния есенен месец, от 17 до 22 градуса в повечето места. Привечер от запад облачността ще се вплътнява и снижава, а преди полунощ ще се появи вятър от запад-северозапад, който ще се усилва. С него ще нахлува по-хладен въздух.

През нощта ще бъде облачно. В Дунавската равнина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Дъжд ще превали на отделни места, предимно над западните и югозападни райони след полунощ. Минималните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса.

През утрешния ден ще бъде предимно облачно. Дъжд ще превалява на места в западните и централни райони. Вятърът в Дунавската равнина ще отслабне. Температурите след обяд ще бъдат от 11-12 до 17 градуса, малко по-ниски по високите места на запад и югозапад.

На континента температурите са около обичайните за периода в повечето места. Слънчево, сутрин на места с намалена видимост е в централните части, дъжд превалява на североизток, където е и най-хладно. По-топло е по Средиземноморието, като най-висока температура утре ще отбележат в Атина, около 24 градуса, но там ще превали краткотрайно и дори ще прегърми.

У нас в сряда ще бъде предимно облачно, с по-значителни разкъсвания на облачността в следобедните часове над Северна България. Ще духа слаб вятър от северната четвърт, който след обяд ще стихва в повечето места. Минималните температури ще са от 5 до 11, а дневните - от 11 до 17 градуса.

В четвъртък облачността ще намалява, но сутрин в някои части на низините ще има мъгли и ниски облаци. Минималните температури ще са от около 3 до 8 градуса в повечето райони, а дневните ще останат без промяна - в рамките на нормалните за ноември, от 11-12 докъм 16-17 градуса.

В петък по високите места и в планините ще бъде слънчево, но в по-големи части от низините ще има мъгли и намалена видимост. Температурите остават без промяна - около и малко над 5 градуса сутрин и от 10-12 до 16-17 градуса след обяд. В местата с по-трайни мъгли минималните ще са малко по-високи, но дневните - с няколко градуса по-ниски.

Без съществена промяна, според предварителните прогнози, ще остане времето и през почивните дни. Температурите също ще бъдат без значими движения в двете посоки, но вероятността за мъгли във все по-големи части от низините и котловините нараства.

Качеството на въздуха в ниските приземни слоеве, особено в затворените котловини, каквото е и Софийското поле и големите градове ще се влошава през втората половина на седмицата и уикенда. Слънчево и подходящо за туризъм, при съобразяване с есенните условия, ще бъде времето в планините.