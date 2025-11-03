Сравнително топлите и по-спокойни есенно дни са към своя край. Очакват ни малко по-динамично, по-хладно време и превалявания в следващите дни.

Още по темата

До края на днешния ден облачността над страната ще бъде по-често значителна, но все още предимно средна и висока, през която ще имаме и слънчеви часове. Температурите в ранния следобед ще бъдат все още високи за последния есенен месец, от 17 до 22 градуса в повечето места. Привечер от запад облачността ще се вплътнява и снижава, а преди полунощ ще се появи вятър от запад-северозапад, който ще се усилва. С него ще нахлува по-хладен въздух.

През нощта ще бъде облачно. В Дунавската равнина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Дъжд ще превали на отделни места, предимно над западните и югозападни райони след полунощ. Минималните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса.

През утрешния ден ще бъде предимно облачно. Дъжд ще превалява на места в западните и централни райони. Вятърът в Дунавската равнина ще отслабне. Температурите след обяд ще бъдат от 11-12 до 17 градуса, малко по-ниски по високите места на запад и югозапад.

На континента температурите са около обичайните за периода в повечето места. Слънчево, сутрин на места с намалена видимост е в централните части, дъжд превалява на североизток, където е и най-хладно. По-топло е по Средиземноморието, като най-висока температура утре ще отбележат в Атина, около 24 градуса, но там ще превали краткотрайно и дори ще прегърми. 

У нас в сряда ще бъде предимно облачно, с по-значителни разкъсвания на облачността в следобедните часове над Северна България. Ще духа слаб вятър от северната четвърт, който след обяд ще стихва в повечето места. Минималните температури ще са от 5 до 11, а дневните - от 11 до 17 градуса. 

В четвъртък облачността ще намалява, но сутрин в някои части на низините ще има мъгли и ниски облаци. Минималните температури ще са от около 3 до 8 градуса в повечето райони, а дневните ще останат без промяна - в рамките на нормалните за ноември, от 11-12 докъм 16-17 градуса.

В петък по високите места и в планините ще бъде слънчево, но в по-големи части от низините ще има мъгли и намалена видимост. Температурите остават без промяна - около и малко над 5 градуса сутрин и от 10-12 до 16-17 градуса след обяд. В местата с по-трайни мъгли минималните ще са малко по-високи, но дневните - с няколко градуса по-ниски.

Без съществена промяна, според предварителните прогнози, ще остане времето и през почивните дни. Температурите също ще бъдат без значими движения в двете посоки, но вероятността за мъгли във все по-големи части от низините и котловините нараства. 

Спокойно време, с хладни утрини и меко есенно слънце след обяд в следващите дни
Виж още Спокойно време, с хладни утрини и меко есенно слънце след обяд в следващите дни

Качеството на въздуха в ниските приземни слоеве, особено в затворените котловини, каквото е и Софийското поле и големите градове ще се влошава през втората половина на седмицата и уикенда. Слънчево и подходящо за туризъм, при съобразяване с есенните условия, ще бъде времето в планините.

 

ИЗБРАНО
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки) Днес
Сараите на Ахмед Доган в столичния квартал "Бояна" вече са история (снимки)
39794
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“ Лайф
Глория Петкова тръгва по следите на Бачорски и Мая в "Traitors: Игра на предатели“
7174
Медицинско светило оперира рамото на Христо Стоичков Корнер
Медицинско светило оперира рамото на Христо Стоичков
9068
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит Бизнес
МФ обяви проекта за Бюджет 2026: По-високи данък дивидент и осигуровки, 3% дефицит
7639
Гротескна AI версия на "Приятели" взриви социалните мрежи с подигравки IT
Гротескна AI версия на "Приятели" взриви социалните мрежи с подигравки
7055
Александра Лашкова – новото лице на българското кино Impressio
Александра Лашкова – новото лице на българското кино
6709
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си? URBN
Млади и… задлъжнели. Можем ли да поемем контрола на парите си?
3099
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет Trip
Нов нощен влак, свързващ три вълнуващи европейски града, ще бъде пуснат през следващата пролет
2924
Седмично меню без ориз Вкусотии
Седмично меню без ориз
73
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви? Zodiac
Рядка суперлуна на 5 ноември: Как тази нощ ще промени живота ви?
2307