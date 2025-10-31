Превалявания ще има на места и за кратко към вторник-сряда

До началото на следващата седмица ни очаква спокойно и сравнително топло есенно време. Ще има и места с утринни слаби мъгли и намалена видимост, но те все още няма да бъдат трайни и ще се разсейват като цяло още преди обяд.

До края на днешния ден времето в Северна България ще остане слънчево, докато на юг от Стара планина ще има средна и висока облачност.

В Дунавската равнина ще духа съвсем слаб вятър от запад. Ще бъде топло за това време на годината, с максимални температури от 19-20 до около 24 градуса.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Съботното утро на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниски облаци и намалена видимост. Минималните температури ще са предимно от 5 до 11-12 градуса, по-високи по бреговата ивица, а малко по-ниски на места в котловините

В съботния ден ще бъде слънчево. В повечето места с намалена видимост тя ще се подобри още в часовете преди обяд. Дневните температури ще бъдат от 17 до 22 градуса.

В неделя съществена промяна на времето няма да настъпи, освен, че мъгли и намалена видимост ще има на повече места в низините и котловините. Температурите сутрин ще са от 4-5 до около 10, а дневните около 20 градуса, в местата с намалена видимост - по-ниски, а по високите места в Предбалкана и на североизток - до 22-24 градуса.

В понеделник сутрин на все повече места ще има мъгли или ниски облаци, които ще се задържат повече. Температурите сутрин ще са от 2-4 до 10-11 градуса, а дневните отново около 20, в рамките на 18-22 градуса на повечето места, но в районите с по-трайни мъгли и намалена видимост ще остават по-ниски, докъм 15 градуса. Привечер ще се появи слаб вятър от запад и над Дунавската равнина видимостта ще се подобри.

Във вторник през страната ще премине слабо изразен атмосферен фронт. На места ще превали дъжд.

Минималните температури ще се повишат и в повечето райони ще бъдат около десетина градуса, но дневните слабо ще се понижат и ще са от около 14 до 19-20 градуса, малко по-високи в крайните южни райони. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб, само за кратко в Дунавската равнина до умерен.