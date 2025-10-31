Най-ниските температури през ноември у нас ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а най-високите температури ще са между 20 и 25 градуса. Това съобщи за БТА Анастасия Кирилова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за ноември

Още по темата

По думите й тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата, която за Северна България и в Горнотракийската низина е между 5 и 8 градуса, за високите полета - между 3 и 5 градуса. По Черноморието и долината на река Струма е между 8 и 10 градуса, а в планинските райони - от минус 5 до 3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около или под нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а в южните и планинските райони - между 60 и 90 литра на квадратен метър.

През първите десет дни на ноември температурите ще са по-високи

През първото десетдневие на месеца температурите ще бъдат по-високи от обичайните. През първите дни времето да бъде предимно слънчево, на места в низините и котловините в часовете преди обяд ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Около средата и към края на периода ще има повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, по които от запад на изток ще има по-значителни увеличения на облачността и валежи.

В последните дни от ноември ще има валежи на много места в страната

През повечето дни от второто и третото десетдневие на ноември изгледите са за слънчево време в планините и планинските райони, и за мъгливо, и предимно облачно време в равнинната част от страната. На повече места в низините мъглата ще е трайна, там и температурите ще остават по-ниски, а в останалата част от страната ще бъде сравнително топло.

През последните дни от месеца отново се повишава вероятността за синоптична обстановка със значителна облачност и с валежи на повече места в страната. Тогава температурите ще са близки до климатичните норми, прогнозира синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ.

 

ИЗБРАНО
Арестуваха в планината над Банско мъж, обявен за покойник преди 12 години Днес
Арестуваха в планината над Банско мъж, обявен за покойник преди 12 години
27296
Цеца Величкович предизвика скандал в РСМ - развя българското знаме на сцената (видео) Лайф
Цеца Величкович предизвика скандал в РСМ - развя българското знаме на сцената (видео)
25130
MOK заплаши България с изваждане от олимпийското семейство заради Стефка Костадинова Корнер
MOK заплаши България с изваждане от олимпийското семейство заради Стефка Костадинова
11877
"Политико": България търси изключение от санкциите срещу "Лукойл" заради възможен недостиг на гориво Бизнес
"Политико": България търси изключение от санкциите срещу "Лукойл" заради възможен недостиг на гориво
3914
На живо: 10 будителски истории в "Будител на годината". Кой е той? Impressio
На живо: 10 будителски истории в "Будител на годината". Кой е той?
886
От сувенири с Путин до наздравици по съветски: Как Приднестровието се превърна в туристически хит? Trip
От сувенири с Путин до наздравици по съветски: Как Приднестровието се превърна в туристически хит?
2513
Какви са тънкостите по приготвянето на пухкавите пържени филийки по френски Вкусотии
Какви са тънкостите по приготвянето на пухкавите пържени филийки по френски
109