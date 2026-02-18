През изминалата нощ районът на румънската столица Букурещ беше засегнат от обилни снеговалежи, които създадоха сериозни затруднения за придвижването на хората и за градския транспорт. Снежната обстановка доведе и до отмяна и пренасочване на редица полети от двете международни летища, обслужващи града, съобщава Аджерпрес.

По данни на румънската пожарна служба през нощта екипите им са реагирали на над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили на територията на Букурещ и в съседния окръг Илфов. От Транспортната компания на Букурещ (STB) посочват, че значителна част от превозните средства се движат със закъснения заради усложнените зимни условия, като уточняват, че са мобилизирали над 200 служители за почистване на трасетата на трамваите и автобусите в града.

В същото време Националната корпорация на летищата в Букурещ (CNAB) съобщава в прессъобщение, че поради неблагоприятното време редица полети от международните летища "Аурел Влайку" и "Хенри Коанда" са били отменени или пренасочени. Отменени са полети по направленията Букурещ-Варшава, Букурещ-Истанбул, Кишинев-Букурещ и Сучава-Букурещ, а пренасочени са полетите по линиите Порто-Букурещ (кацнал в София), Тел Авив-Букурещ (кацнал в Клуж), Дъблин-Букурещ (кацнал в Крайова) и Доха-Букурещ (пренасочен към Атина).

През нощта Метеорологичната служба на Румъния е издала червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и окръг Илфов. За усложнена обстановка и десетки паднали дървета се съобщава и в окръг Прахова, разположен северно от румънската столица.

