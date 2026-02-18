Силният вятър е нанесъл значителни щети във втория по големина град в Гърция, Солун, а от летището снощи са били отменени редица полети по съображения за безопасност, съобщава телевизия Скай.

Още по темата

Противопожарната служба е приела стотици сигнали за паднали дървета и поражения по тенти и табели.

Снимки, публикувани в портала Thesspost.gr, показват как на улица "Калу" дърво, изкоренено от вятъра, е паднало върху два автомобила.

В района на Агия Триада бурният вятър е образувал огромни вълни, които на места са залели крайбрежния път.

Има съобщения и за коли, ударени от контейнери за смет, като поне в един от случаите автомобилът е бил в движение в момента на удара.

На солунското летище "Македония" вечерните полети са били отменени, тъй като силният вятър е направил невъзможен безопасния заход на самолетите към пистата.

ИЗБРАНО
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки/видео) Днес
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки/видео)
63020
Защо Сидни Суини получава толкова много омраза? Лайф
Защо Сидни Суини получава толкова много омраза?
18453
Остраненият от Олимпиадата украинец получи 10 милиона дарение за каузата си Корнер
Остраненият от Олимпиадата украинец получи 10 милиона дарение за каузата си
18172
Кристин Лагард напуска ЕЦБ преди края на мандата си Бизнес
Кристин Лагард напуска ЕЦБ преди края на мандата си
8517
Не изхвърляйте прахосмукачката робот: как новата батерия пести средства и дава втори шанс на техниката IT
Не изхвърляйте прахосмукачката робот: как новата батерия пести средства и дава втори шанс на техника...
6929
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцида в Газа" Impressio
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцид...
1178
Забранено за милиардери: Швеция търси обитатели на пет частни острова Trip
Забранено за милиардери: Швеция търси обитатели на пет частни острова
3386
Защо да предпочетете да варите яйцата в предварително вряща вода, а не в студена Вкусотии
Защо да предпочетете да варите яйцата в предварително вряща вода, а не в студена
2152
Кои зодиакални знаци винаги привличат пари? Zodiac
Кои зодиакални знаци винаги привличат пари?
1105