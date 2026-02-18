Има съобщения и за коли, ударени от контейнери за смет, като поне в един от случаите автомобилът е бил в движение в момента на удара.

196 Снимка: БТА/АП

Силният вятър е нанесъл значителни щети във втория по големина град в Гърция, Солун, а от летището снощи са били отменени редица полети по съображения за безопасност, съобщава телевизия Скай.

Противопожарната служба е приела стотици сигнали за паднали дървета и поражения по тенти и табели.

Снимки, публикувани в портала Thesspost.gr, показват как на улица "Калу" дърво, изкоренено от вятъра, е паднало върху два автомобила.

В района на Агия Триада бурният вятър е образувал огромни вълни, които на места са залели крайбрежния път.

На солунското летище "Македония" вечерните полети са били отменени, тъй като силният вятър е направил невъзможен безопасния заход на самолетите към пистата.