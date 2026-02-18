Поредният средиземноморски циклон, който връхлетя Италия, предизвика наводнения, кални свлачища и скални срутвания в южните части на страната, съобщиха АНСА и "РАИ Нюз". В отделни райони на областите Калабрия, Сицилия и Сардиния заради бедствието се наложи евакуация на хора. Пожарникарите посочиха, че в рамките на 72 часа са реагирали на 2000 сигнала, свързани с преминаването на циклона "Ориана" над Апенините.

Стихията достигна Италия, след като преди това премина през Иберийския полуостров. Това е втората подобна буря, която засяга най-вече юга на страната, след циклона "Хари" в края на януари.

"Ориана" доведе и до срутването на емблематичната скална формация, известна като "Арката на любовта", разположена на крайбрежието край град Мелендуньо в южната област Пулия. Става дума за характерен участък от пулийски скални образувания, наричани фаральони. "Арката на любовта" беше популярна туристическа атракция и привличаше посетители, които търсеха идеален фон за снимки и селфита. Там често се организираха и годежи. Според метеоролози и геолози силният вятър, бурното морско вълнение и проливните дъждове са допринесли за нощното срутване на "Арката на любовта". Жители от близките места разказват, че са чули силен тътен в момента, в който скалата е рухнала. Геолозите обаче отбелязват, че "Арката на любовта" е била силно ерозирала и рано или късно е щяла да се срути.

В същото време на остров Сицилия свлачището в град Нишеми, образувало се вследствие на урагана "Хари", продължава бавно да напредва. Поради него от около 20 дни са евакуирани над 1500 души от няколко квартала на града. Миналата седмица в пропастта, отворила се в резултат на свлачището, падна и символът на града, големият мраморен кръст, който от години се издигаше на мястото, където някога в Нишеми се е намирала църквата "Светият кръст", погълната от предишното катастрофално свлачище там през есента на 1997 г. Днес по време на специална операция кръстът беше изваден от пропастта и ще бъде реставриран.

