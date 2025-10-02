Количествата валеж днес и утре в много райони ще превишат една цяла месечна норма и повече

През деня днес ще бъде облачно, с превалявания от дъжд над цялата страна, като преди обяд все още с по-слаби валежи ще остава в крайните източни райони и Добруджа. Температурите няма да са по-високи от сутрешните, а на места дори ще имат обратен ход и ще са от 4-6 градуса на запад до около 15 по морския бряг. Вятърът ще бъде от север-североизток, слаб, освен в югоизточните части, където ще се усилва до умерен и силен.

Ще се понижава снежната граница в планините, като сутринта сняг ще вали над 1600-1800 метра надморска височина, а вечерта срещу петък - над 800-1000 метра. По високите полета на запад при усилване на валежа също е възможно дъждът да се примесва с мокър сняг. В планините ще се образува временна снежна покривка.

През нощта валежите ще продължат повсеместно в цялата страна, като най-значителни количества ще има в западните и югоизточните райони. Там сумарно до сутринта на места ще има и над 50-60 литра на квадратен метър - това е повече от една месечна норма за равнините. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, слаб, а в източните райони ще остава умерен и силен от североизток. В планините над 1000 метра валежите ще са от сняг. Там ще се образува снежна покривка и за съжаление, заради неопадалите листа на дърветата, е възможно масово пречупване на натежалите от снега клони.

Мокър сняг вероятно ще вали и по най-високите западни котловини, като там също може да се образува временна тежка снежна покривка. Температурите сутринта ще са от около нула по високите полета със снежна покривка до 8-10 градуса в низините и 15-16 по брега на морето.

През деня отново няма да има значим дневен ход на температурите. Те ще остават около или само с градус-два над сутрешните си стойности, освен в крайните източни райони и по брега на морето, където ще достигнат 18-19 градуса. Валежите преди обяд ще продължат над почти цялата страна, но в следобедните часове от юг и югозапад ще започнат да спират. Последно това ще се случи вечерта срещу събота в северните райони, по поречието на Дунав, но в Родопите и на югоизток отново ще завали. По брега на морето са възможни и прегърмявания.

За днес и утре НИМХ е обявил оранжев и жълт код за значителни валежи за почти цялата територия на страната. Метеорологичните централи на съседните ни страни има обявени и червени кодове за голяма част от териториите си.

На континента слънчево, но с ниски утринни температури и хладни следобеди остава в централните и част от северните райони. Топло и комфортно, с температури до 30 градуса, ще бъде на Пиринеите. Най-динамично и с най-ниски температури, валежи от дъжд и сняг по високите част, ще бъде у нас, на Балканите.

В събота у нас ще има значителна облачност, а дъжд ще превали в източните райони. Температурите във вътрешността на страната слабо ще се повишат. Ще духа до умерен западен вятър.

В неделя ще бъде слънчево, на места сутрин с намалена видимост. В много райони ще се образуват слани, минималните температури ще са от около нулата до 4-5 градуса. През деня, обаче, ще се позатопли и след обяд температурите ще достигнат 15 до около 20 градуса.

В понеделник и вторник облачността отново ще се увеличи ще е значителна. По места ще има превалявания от дъжд, но вече без интензивността на днешните и тези утре. Минималните температури слабо ще се повишат, а дневните ще се понижат с 2-3 градуса.