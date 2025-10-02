През деня днес ще бъде облачно, с превалявания от дъжд над цялата страна, като преди обяд все още с по-слаби валежи ще остава в крайните източни райони и Добруджа. Температурите няма да са по-високи от сутрешните, а на места дори ще имат обратен ход и ще са от 4-6 градуса на запад до около 15 по морския бряг. Вятърът ще бъде от север-североизток, слаб, освен в югоизточните части, където ще се усилва до умерен и силен.

Ще се понижава снежната граница в планините, като сутринта сняг ще вали над 1600-1800 метра надморска височина, а вечерта срещу петък - над 800-1000 метра. По високите полета на запад при усилване на валежа също е възможно дъждът да се примесва с мокър сняг. В планините ще се образува временна снежна покривка.

През нощта валежите ще продължат повсеместно в цялата страна, като най-значителни количества ще има в западните и югоизточните райони. Там сумарно до сутринта на места ще има и над 50-60 литра на квадратен метър - това е повече от една месечна норма за равнините. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, слаб, а в източните райони ще остава умерен и силен от североизток. В планините над 1000 метра валежите ще са от сняг. Там ще се образува снежна покривка и за съжаление, заради неопадалите листа на дърветата, е възможно масово пречупване на натежалите от снега клони. 

Мокър сняг вероятно ще вали и по най-високите западни котловини, като там също може да се образува временна тежка снежна покривка. Температурите сутринта ще са от около нула по високите полета със снежна покривка до 8-10 градуса в низините и 15-16 по брега на морето.

През деня отново няма да има значим дневен ход на температурите. Те ще остават около или само с градус-два над сутрешните си стойности, освен в крайните източни райони и по брега на морето, където ще достигнат 18-19 градуса. Валежите преди обяд ще продължат над почти цялата страна, но в следобедните часове от юг и югозапад ще започнат да спират. Последно това ще се случи вечерта срещу събота в северните райони, по поречието на Дунав, но в Родопите и на югоизток отново ще завали. По брега на морето са възможни и прегърмявания.

За днес и утре НИМХ е обявил оранжев и жълт код за значителни валежи за почти цялата територия на страната. Метеорологичните централи на съседните ни страни има обявени и червени кодове за голяма част от териториите си.

На континента слънчево, но с ниски утринни температури и хладни следобеди остава в централните и част от северните райони. Топло и комфортно, с температури до 30 градуса, ще бъде на Пиринеите. Най-динамично и с най-ниски температури, валежи от дъжд и сняг по високите част, ще бъде у нас, на Балканите.

 В събота у нас ще има значителна облачност, а дъжд ще превали в източните райони. Температурите във вътрешността на страната слабо ще се повишат. Ще духа до умерен западен вятър.

В неделя ще бъде слънчево, на места сутрин с намалена видимост. В много райони ще се образуват слани, минималните температури ще са от около нулата до 4-5 градуса. През деня, обаче, ще се позатопли и след обяд температурите ще достигнат 15 до около 20 градуса.

В понеделник и вторник облачността отново ще се увеличи ще е значителна. По места ще има превалявания от дъжд, но вече без интензивността на днешните и тези утре. Минималните температури слабо ще се повишат, а дневните ще се понижат с 2-3 градуса.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
29817
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
20564
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15250
"Лукойл" обяви, че стартира продажба на международните си активи Бизнес
"Лукойл" обяви, че стартира продажба на международните си активи
17571
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на изкуствен интелект IT
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на из...
2503
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3453
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1839
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3463
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
29
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1696