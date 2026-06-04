Всеки град има предизвикателства, породени от климатичните промени, но само когато всички работят в една посока, можем да се справим успешно с тях, каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на първото издание на фестивала "Жега Фест" 2026 на площад "Бански" в столицата. В продължение на три дни пространството пред Регионалния исторически музей ще е място за идеи, климатични решения, наука и култура.

Още по темата

Терзиев благодари на организаторите и на всички 35 неправителствени организации и компании, които подкрепят фестивала.

Кметът подчерта, че е необходима дългосрочна визия, която да не се свежда до мандата на една администрация, тъй като проблемите с водата, климатичните промени и зелените системи изискват многогодишни усилия и приемственост от една администрация към друга.

Той посочи, че е необходим диалог с бизнеса и експертите, за да не се вземат решения в изолация, както и сътрудничество с държавата, защото много от темите касаят още по-големи промени.

"Това е отговорност към нашето колективно бъдеще", заяви Терзиев и добави, че общината ще продължава да подкрепя и надгражда добрите идеи, за да се развива градът по правилния начин.

ИЗБРАНО
Смесено финансиране, не само грантове: GTF 6.0 очерта бъдещето на умните градове Днес
Смесено финансиране, не само грантове: GTF 6.0 очерта бъдещето на умните градове
29770
Рая Пеева и Явор Бахаров: Започнахме отначало връзката си заради бебето Лайф
Рая Пеева и Явор Бахаров: Започнахме отначало връзката си заради бебето
20308
Политиката не подмина и "Ролан Гарос" преди руско-украинската битка за финала Корнер
Политиката не подмина и "Ролан Гарос" преди руско-украинската битка за финала
9741
Енрико Лета на GTF: Рискуваме да живеем като в музей, докато светът ни задминава Бизнес
Енрико Лета на GTF: Рискуваме да живеем като в музей, докато светът ни задминава
20304
Астероидът, към който лети японската сонда Hayabusa2, може да е съветски космически кораб IT
Астероидът, към който лети японската сонда Hayabusa2, може да е съветски космически кораб
7746
В мъничко крехко тяло, фина и красива, а с огромен актьорски талант. Що е то? Impressio
В мъничко крехко тяло, фина и красива, а с огромен актьорски талант. Що е то?
15532
Туристически фестивал на Мальовица с Керана и Космонавтите и спектакъл за Мальо войвода на ансамбъл "Шевица" Trip
Туристически фестивал на Мальовица с Керана и Космонавтите и спектакъл за Мальо войвода на ансамбъл ...
1505
Как да замразим ягодите правилно, за да останат вкусни и свежи Вкусотии
Как да замразим ягодите правилно, за да останат вкусни и свежи
927
Знаци от зодиака, които най-трудно се извиняват Zodiac
Знаци от зодиака, които най-трудно се извиняват
858