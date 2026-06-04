Очаква се сериозна гръмотевична активност, така че туристите трябва да се придържат към ниските части на планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

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Трябва да се избягва излизането по високите части на планините, обявен е код за опасно време. Все още има снежни преспи по най-високите части на планините и трябва да се подхожда с внимание към тях, обясниха от ПСС.

Според прогнозата за времето над планините в Западна България още преди обед, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури.

Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.

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