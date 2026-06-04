Планинската спасителна служба предупреждава за опасно време с гръмотевични бури и градушки, съветва туристите да избягват високите части

58 Снимка: БТА

Очаква се сериозна гръмотевична активност, така че туристите трябва да се придържат към ниските части на планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Трябва да се избягва излизането по високите части на планините, обявен е код за опасно време. Все още има снежни преспи по най-високите части на планините и трябва да се подхожда с внимание към тях, обясниха от ПСС.

Според прогнозата за времето над планините в Западна България още преди обед, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури.

Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.