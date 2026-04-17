По-високи са максималните скорости на вятъра, бурните приливи и количествата на валежите

Тропическите циклони (ТЦ) са сред най-опустошителните природни явления, причиняващи значителни икономически щети и тежки последици за човешкия живот и инфраструктурата.

Продължителните периоди на екстремни температури в океана, известни като морски горещи вълни (МГВ), засягат 52 % от ТЦ, достигащи сушата в световен мащаб, и създават благоприятни условия за бързото им усилване (БУ).

Тук използваме данни от четири десетилетия, за да покажем, че ТЦ, претърпели РИ по време на МВТ, са довели до 60% повече бедствия, нанесли щети за милиарди долари, в сравнение с тези, които не са били повлияни от топлинни вълни.

Анализ разкрива, че тези по-свирепи бури са произвели последователно по-високи максимални скорости на вятъра, бурни приливи и нива на валежите.

Изследване установява, че при тропическите циклони, причиняващи щети за милиарди долари, дори при контролиране на сходни нива на крайбрежно развитие, циклоните по време на морски горещи вълни причиняват значително по-големи щети в сравнение с останалите. Това потвърждава, че техните характеристики на повишена интензивност усилват икономическите последици над това, което би могло да се очаква само от експозицията.

Тези констатации подчертават критичната необходимост от подобрена готовност за бедствия, тъй като MHW все повече усилват интензивността на тропическите циклони, което води до по-чести бедствия, причиняващи щети за милиарди долари.