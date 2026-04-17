Тропическите циклони (ТЦ) са сред най-опустошителните природни явления, причиняващи значителни икономически щети и тежки последици за човешкия живот и инфраструктурата.

Продължителните периоди на екстремни температури в океана, известни като морски горещи вълни (МГВ), засягат 52 % от ТЦ, достигащи сушата в световен мащаб, и създават благоприятни условия за бързото им усилване (БУ).

Тук използваме данни от четири десетилетия, за да покажем, че ТЦ, претърпели РИ по време на МВТ, са довели до 60% повече бедствия, нанесли щети за милиарди долари, в сравнение с тези, които не са били повлияни от топлинни вълни.

Анализ разкрива, че тези по-свирепи бури са произвели последователно по-високи максимални скорости на вятъра, бурни приливи и нива на валежите.

Изследване установява, че при тропическите циклони, причиняващи щети за милиарди долари, дори при контролиране на сходни нива на крайбрежно развитие, циклоните по време на морски горещи вълни причиняват значително по-големи щети в сравнение с останалите. Това потвърждава, че техните характеристики на повишена интензивност усилват икономическите последици над това, което би могло да се очаква само от експозицията.

Тези констатации подчертават критичната необходимост от подобрена готовност за бедствия, тъй като MHW все повече усилват интензивността на тропическите циклони, което води до по-чести бедствия, причиняващи щети за милиарди долари.

 

 

Вижте американските самолети C-17 Globemaster, пристигнали на летището във Варна (снимки) Днес
Вижте американските самолети C-17 Globemaster, пристигнали на летището във Варна (снимки)
26760
Секси мадама от "Американски пай" обяви, че се присъединява към OnlyFans Лайф
Секси мадама от "Американски пай" обяви, че се присъединява към OnlyFans
13563
Трагедия във футбола: Влак помете и отне живота на бивш вратар на Арсенал и Ювентус Корнер
Трагедия във футбола: Влак помете и отне живота на бивш вратар на Арсенал и Ювентус
13965
Словакия блокира санкциите срещу Русия, ако петролопроводът "Дружба" не бъде поправен Бизнес
Словакия блокира санкциите срещу Русия, ако петролопроводът "Дружба" не бъде поправен
7436
Български учени създадоха нов вид цимент от отпадъци IT
Български учени създадоха нов вид цимент от отпадъци
5418
Картина на Моне беше продадена за рекордните 10,2 милиона евро на търг във Франция Impressio
Картина на Моне беше продадена за рекордните 10,2 милиона евро на търг във Франция
2789
"Амалфийското крайбрежие на България", с бира за 2 евро и вечеря за 10 евро Trip
"Амалфийското крайбрежие на България", с бира за 2 евро и вечеря за 10 евро
5514
Зендая и специалният ѝ талант в яденето на сладолед, който кара феновете ѝ да потръпват Вкусотии
Зендая и специалният ѝ талант в яденето на сладолед, който кара феновете ѝ да потръпват
463
4 зодии, които са перфекционисти: При тях дори чувствата винаги са подредени Zodiac
4 зодии, които са перфекционисти: При тях дори чувствата винаги са подредени
1195