Докладът съчетава данни за въздействието на екстремните горещини върху културите, добитъка, рибарството, аквакултурите, горите и селскостопанските работници

99 Снимка: iStock by Getty Images

Важен нов доклад на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната метеорологична организация (СМО) установява, че продоволствените запаси вече са "доведени до ръба" от все по-честите и тежки горещи вълни, съобщава "Гардиън".

Прехранването на повече от един милиард души е в опасност, като "земеделските производители не могат да работят на открито, добитъкът изпитва стрес, а добивите от реколтата спадат", според вестника.

Le Monde обяснява, че докладът съчетава данни за въздействието на екстремните горещини върху културите, добитъка, рибарството, аквакултурите, горите и селскостопанските работници.

Reuters посочва, че докладът предупреждава, че "само адаптирането не е достатъчно" и че в него се твърди, че "единственото трайно решение на нарастващата заплаха от екстремните горещини е амбициозна, координирана акция за ограничаване на климатичните промени".

Climate Home News публикува коментар от двама от авторите на доклада - Каве Захеди, помощник-генерален директор на ФАО, и Ко Барет, заместник-генерален секретар на СМО. Те пишат: "Инструментите за подготовка за екстремната жега вече съществуват. Проблемът е, че финансирането все още е далеч от мащаба на риска, а селските общности твърде често се пренебрегват."