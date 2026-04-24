Важен нов доклад на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната метеорологична организация (СМО) установява, че продоволствените запаси вече са "доведени до ръба" от все по-честите и тежки горещи вълни, съобщава "Гардиън".

Прехранването на повече от един милиард души е в опасност, като "земеделските производители не могат да работят на открито, добитъкът изпитва стрес, а добивите от реколтата спадат", според вестника.

Le Monde обяснява, че докладът съчетава данни за въздействието на екстремните горещини върху културите, добитъка, рибарството, аквакултурите, горите и селскостопанските работници.

Reuters посочва, че докладът предупреждава, че "само адаптирането не е достатъчно" и че в него се твърди, че "единственото трайно решение на нарастващата заплаха от екстремните горещини е амбициозна, координирана акция за ограничаване на климатичните промени". 

Climate Home News публикува коментар от двама от авторите на доклада - Каве Захеди, помощник-генерален директор на ФАО, и Ко Барет, заместник-генерален секретар на СМО. Те пишат: "Инструментите за подготовка за екстремната жега вече съществуват. Проблемът е, че финансирането все още е далеч от мащаба на риска, а селските общности твърде често се пренебрегват."

 

 

Мандатоносител на Радев се отказа от парламента Днес
Мандатоносител на Радев се отказа от парламента
18637
София запя с Деспина Ванди в силно емоционална гръцка вечер (снимки) Лайф
София запя с Деспина Ванди в силно емоционална гръцка вечер (снимки)
8248
Селското момче от Айова не прилича на спортист и се тъпче с бургери. А скоро ще е милионна звезда Корнер
Селското момче от Айова не прилича на спортист и се тъпче с бургери. А скоро ще е милионна звезда
19239
Официално: ТЕЦ "AES Гълъбово" спира работа, стотици остават на улицата Бизнес
Официално: ТЕЦ "AES Гълъбово" спира работа, стотици остават на улицата
16856
Различният избор: два смартфона със собствен характер IT
Различният избор: два смартфона със собствен характер
5071
Археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина в Западна Турция Impressio
Археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина в Западна Турция
14869
Lufthansa и Austrian Airlines въвеждат такса за ръчния багаж Trip
Lufthansa и Austrian Airlines въвеждат такса за ръчния багаж
8994
4 вида месо, които са с повече протеин от пилешкото Вкусотии
4 вида месо, които са с повече протеин от пилешкото
1241
От 1 май пет зодии ще получат изненадваща възможност, която ще промени всичко Zodiac
От 1 май пет зодии ще получат изненадваща възможност, която ще промени всичко
1223