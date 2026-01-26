413 Снимка: Davos 2026

Доналд Тръмп ецитиран от Reuters, че, невярно, е заявил как Китай произвежда почти всички "вятърни мелници" в света, но той не бил "успял да открие никакви вятърни паркове в Китай", като нарекъл купувачите в страната "глупави".

Агенцията допълва, че Китай е защитил развитието на вятърната си енергетика в Давос, като говорителят Го Дзякун посочил, че усилията на страната да се справя с климатичните промени и да насърчава възобновяемата енергия по света са "очевидни за всички".

The Guardian направи фактологична проверка на речта на Тръмп и отбеляза, че Китай разполага с повече вятърен капацитет от всяка друга държава, като през 2024 г. 40% от световното производство на вятърна енергия е било в Китай. Вижте и графиката на Carbon Brief по темата, публикувана в BlueSky от д-р Саймън Евънс.

Тръмп внезапно отстъпи от заплахите да завземе Гренландия чрез сила или чрез използване на мита, като омаловажи спора като "малка молба" за "парче лед", съобщи Reuters.

The Washington Post отбеляза, че, макар Тръмп да нарича климатичните промени "измама", описваната стойност на Гренландия отчасти се дължи на арктическите промени в околната среда, които отварят нови морски маршрути. Френският президент Макрон разкритикува "новия колониален подход" на Белия дом и подчерта, че климатичната и енергийната сигурност остават европейски "топ приоритети", според BusinessGreen.

Размерът на щетите, свързани със сушата по света за една година, усилени от деградацията на земите, изчерпването на подземните води и климатичните промени, според нов доклад на ООН за "воден фалит".

Анализ на сайта Carbon Brief установи, че за първи път, откакто мониторингът започна преди 15 години, през 2025 г. във Великобритания са публикувани повече редакционни коментари във вестници, които се противопоставят на климатичните действия, отколкото такива, които ги подкрепят.

Графиката показва броя на редакционните текстове, настояващи за повече (в синьо) и за по-малко (в червено) климатични мерки в периода 2011-2025 г. Коментарите, заемащи "балансирана" позиция, не са включени в графиката. И 98-те редакционни текста срещу климатичните действия са излезли в издания с дясна ориентация, докато почти всички от 46-те в подкрепа са публикувани в леви и центристки медии. Тази тенденция показва мащаба на реакцията срещу нетната нула в дясно ориентираната британска преса и подчертава бързото отдалечаване от политическия консенсус.

Докато светът се опитва да осмисли отдръпването на САЩ от международното екологично право, в събота бяха приети исторически нови защити за океана, без участието на Съединените щати.

Почти без публичност, освен видео послание от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, правно обвързващ договор на ООН за опазване на биоразнообразието в две трети от океаните на Земята "влезе в сила".

Договорът за открито море, официално известен като споразумението "биоразнообразие отвъд националната юрисдикция", или BBNJ, задължава държавите да действат в рамките на "общото наследство на човечеството", като поставят защитата на биоразнообразието в международните води над тесния си интерес.

Постигнато през 2023 г., споразумението изисква държавите да провеждат строги оценки на въздействието, за да ограничат замърсяването, и да споделят ползите от морските генетични ресурси с крайбрежни общности и държави. Държавите могат също да предлагат морски защитени зони, за да помогнат на океана, и на живота в него, да станат по-устойчиви на "стресови фактори", като климатичните промени и подкисляването на океана.

Това е фар на надеждата на едно много мрачно място, казва д-р Сива Тамбисети, експерт по интелектуална собственост в Лондонското училище по икономика и съветник на развиващи се държави в преговорите на ООН по околна среда.

Подкрепен от вълна ангажименти на миналогодишната конференция на ООН за океаните във Франция, договорът за открито море е подписан от 145 държави, като 84 страни са го ратифицирали в националното си законодателство.

"Скоростта, с която [BBNJ] премина от приемането на договора до влизането му в сила, е забележителна за споразумение с такъв обхват и въздействие", заяви Николa Кларк от неправителствената организация Pew Trusts, когато миналия септември ратификацията премина прага от 60 държави, необходим за влизането му в сила.

За правно обвързващ договор, две години до влизане в сила е кратък срок. Протоколът от Киото от 1997 г., който САЩ отхвърлиха през 2001 г., се нуждаеше от осем години.

Макар много от оперативните части на BBNJ да подчертават уважението към националния суверенитет, експерти посочват, че той се прилага за зона извън националните граници, което дава на териториалните държави причина да се включат, дори ако има последствия за останалата част от океаните.

САЩ не са страна по "майчиния" за BBNJ договор, Конвенцията на ООН по морско право, нито са член на Международния орган по морското дъно (ISA), който надзирава добива в дълбоководни зони.

Това означава, че страната не може да кандидатства за разрешителни за проучвания на океанското дъно в търсене на критични минерали. Китай и Русия все още водят по брой договори за дълбоководни проучвания.