Оранжев код за значителни валежи в няколко области у нас обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес, сочи справка на страницата на института.

Предупреждението е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град.

Жълт код е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, части от Монтана и от Видин, Благоевград, Пазарджик и част от София-област.

Според прогнозата на НИМХ днес на много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България - интензивни и значителни по количество, с гръмотевици.

До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините - и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София - около 14°. 

В планините ще е облачно, високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. Условията са неблагоприятни за туризъм. Терените са мокри и хлъзгави, съобщават от Планинската спасителна служба на БЧК.

В планините ще е облачно, високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. Главно в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд над 1800-2000 метра - от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

