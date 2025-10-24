По-спокойно време, но със слани и по-студени утрини ще има от средата на следващата седмица

В следващите няколко дни ни очаква динамично време, с превалявания, но и слънчеви часове.

До края на деня днес валежите, които започнаха от запад, ще обхванат и централните и източни райони, но още преди обяд от запад ще започнат да спират, а облачността там да се разкъсва и намалява до незначителна. В Дунавската равнина ще духа умерен и силен западен вятър и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури ще достигнат 17 до 23 градуса.

Тази нощ облачността ще бъде променлива, временно намаляваща до незначителна. Вятърът ще отслабне, в Дунавската равнина ще бъде слаб, от запад-югозапад. Преваляванията в крайните южни части ще спрат до около полунощ.

Утре денят ще започне с минимални температури от 5 до 11 градуса в повечето места. Облачността ще бъде предимно средна и висока, освен на северозапад, където след обяд ще се увеличава. Дневните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса.

В неделния ден облачността ще бъде значителна. Над западните и северозападни райони ще започнат превалявания от дъжд. Минималните стойности ще са без промяна спрямо съботните, а дневните температури ще са в широки граници, от 11-15 на запад и северозапад до 22 градуса в източните и централни части, където ще духа до умерен южен вятър.

С преориентиране на вятъра от запад, в понеделник над страната ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат от около 6-7 до 15 градуса, а дневните ще се понижат о ще бъдат от 12 до 18 в повечето места. Валежите, започнали в неделя на северозапад, през нощта срещу понеделник ще обхващат и централните части, а в понеделник - и източните. От запад на изток още около и след обяд ще отслабват и спират, а облачността ще намалява до незначителна. В Дунавската равнина ще духа умерен вятър от запад-северозапад.

Във вторник ще бъде предимно облачно, с превалявания. Минималните температури ще са от 6 до 11, по морето до 15, а дневните от 12 до 18 градуса в повечето места.

В сряда от запад облачността ще се разкъсва и намалява, а валежите и в крайните югоизточни райони ще спират. Ще бъде по-хладно, с минимални температури от около нула градуса по високите полета до дестина по морския бряг. През деня стойностите ще са от 8 до 14 градуса.

В четвъртък съществена промяна на времето няма да настъпи. Сутрин са възможни мъгли и намалена видимост, а през деня ще има и слънчеви часове. Дневните температури слабо ще се повишат.