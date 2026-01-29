Оранжев код за валежи е издаден за шест области в България
НИМХ издаде оранжев код за интензивни валежи в шест области и жълт код за още осем, заради средиземноморски циклон, с риск от гръмотевици и дъжд по Черноморието
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждение за интензивни валежи от втора степен, оранжев код, за областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен и Бургас, както и предупреждение от първа степен, жълт код, за Кюстендил, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Шумен и Варна.
По данни от прогнозата на НИМХ страната ще попадне под влиянието на средиземноморски циклон. До вечерта валежите ще се разпространят над почти цяла България, като по-значителни количества се очакват в Южна България.
В югоизточните райони са възможни и гръмотевици, докато в Северозападна България ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, с малко по-високи стойности в Източна България, а в София около 7°.
По Черноморието ще преобладава облачно време, с дъжд, който ще започне около обяд от юг и до края на вечерта ще обхване цялото крайбрежие.