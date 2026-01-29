Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждение за интензивни валежи от втора степен, оранжев код, за областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен и Бургас, както и предупреждение от първа степен, жълт код, за Кюстендил, София-област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Шумен и Варна.

Още по темата

По данни от прогнозата на НИМХ страната ще попадне под влиянието на средиземноморски циклон. До вечерта валежите ще се разпространят над почти цяла България, като по-значителни количества се очакват в Южна България.

В югоизточните райони са възможни и гръмотевици, докато в Северозападна България ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, с малко по-високи стойности в Източна България, а в София около 7°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с дъжд, който ще започне около обяд от юг и до края на вечерта ще обхване цялото крайбрежие.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
73787
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9621
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4297
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3591
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11942
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2688
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2985
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1095
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1561
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
910