33858 Снимка: iStock by Getty Images

Температури до минус 12 градуса и нови снеговалежи ни очакват в края на седмицата.

През нощта днес ще бъде облачно, в Западна България ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа умерен и силен южен вятър, който с наближаването на утрото ще отслабва. Минималните температури ще са от 2-3 градуса на запад до 12 по Южното Черноморие.

През деня утре остава облачно, с временни разкъсвания на облачността над Северозападна България. Дъжд ще вали над южните и източни райони, като там отново ще има места със значителни валежи. В района на Странджа и Сакар ще духа силен югозападен вятър, а в Северна България - слаб северен. максималните температури ще бъдат от около 7 на северозапад до 14-15 на изток и югоизток.

На континента остава студено и облачно в по-голямата му част. Дъжд вали на много места на запад, а сняг - в северните и източни райони. В Атина валежите от дъжд по преминаващ там средиземноморски циклон ще бъдат придружени и от гръмотевици.

У нас в петък ще бъде облачно, с превалявания от дъжд и сняг на много места в страната, като вечерта в низините валежите ще са предимно от дъжд под 400-600 метра надморска височина. Ще духа слаб източен вятър, а температурите ще са без съществен дневен ход, заради проникващия от североизток студен въздух и ще се движат в рамките на 2-3 до 7-8 градуса, по-високите стойности - в Тракия и югоизточните райони.

В събота температурите сутринта ще бъдат от минус 1-2 в Добруджа и Лудогорието до 3-4 в останалата част на страната, а дневните след обяд ще достигнат 1 до 7-8 градуса. Ще има превалявания, но само на места и предимно слаби, в ниските части на Дунавската равнина от дъжд и сняг, а на североизток и Предбалкана - от слаб сняг. Към момента повечето модели не очакват съществена снежна покривка в по-голямата част от Дунавската низина, както и на юг.

В неделя застудяването продължава и в Западна България ще превалява слаб сняг. Валежите няма да бъдат значителни, освен на места в наветрените към североизточния вятър планини. Минималните температури ще са от около минус 5 на североизток до 3-4 градуса под Кресна на югозапад, а дневните - от минус 1-2 на места в Северна България до 5-6 в крайните югозападни райони.

В понеделник слаби превалявания ще има само в Рило-Родопската област. Продължава понижението на температурите с минимални от минус 8 до минус 3 в повечето места и дневни от около минус 5 на североизток до малко над нулата в Тракия и на югозапад.

Най-студено ще бъде във вторник сутрин, с температури от около минус 10 до минус 5. Възможно е, в зависимост от стихването на вятъра и при безоблачно време, на места на североизток минималните температури да слязат и по-ниско, до около минус 12 градуса.

През деня обаче, се задава краят на поредния кратък леден епизод и дневните температури ще са около и малко над нула градуса в повечето места.

След относително студеното утро в сряда през деня температурите на много места в страната ще доближат 10 градуса.