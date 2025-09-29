Първият сняг за сезона у нас падна над Рила в понеделник вечер. Това стана ясно от публикация на планинари в социалните мрежи.

Той беше предвиден и от синоптика на Dir.bg Иво Некитов в последната му прогноза. От нея стана ясно, че заради застудяването в планините, отначало по високите части, а впоследствие и в по-ниските, на места до 1300-1500 метра, валежите ще преминават в сняг. 

Застудяване, дъжд и сняг през седмицата, възможни са значителни валежи и наводнения
Видеокадри от хижа Мусала потвърдиха прогнозите за по-ранен сняг тази година

"Очаква се сняг да завали и по високите квартали на София около 3-4 октомври", твърдят от екипа на "Метео Балканс". 

Румъния също е с първа бяла премяна за сезона, става ясно от кадри в социалните мрежи:

 

