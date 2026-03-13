Слънчевите инсталации в САЩ са намалели през 2025 г., след като Тръмп атакува чистата енергия, съобщават медии.

The New York Times съобщава, че според доклад на индустрията количеството инсталирана слънчева енергия в САЩ е намаляло с 14% между 2024 и 2025 г.

Слънчевата енергия все още е най-големият източник на ново произведена електроенергия, добавена към електропреносната мрежа, отбелязва вестникът, но инсталациите са спаднали, тъй като администрацията на Тръмп се е опитала да попречи на растежа на възобновяемата енергия.

Докладът на Асоциацията на соларната енергийна индустрия и Wood Mackenzie подчертава, че "слънчевата енергия остава икономически конкурентоспособна, особено като се има предвид, че търсенето на електроенергия от центровете за данни, посветени на изкуствения интелект, достига рекордни нива", отбелязва Ройтерс.

 

 

