Условията в планините са подходящи за туризъм, посочиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Условията в планините са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Температурите са от минус шест градуса до един. Съоръженията по курортите работят и има условия за зимни спортове, посочиха още от ПСС.
Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.