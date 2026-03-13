В близките 3-4 дни съществена промяна на времето няма да настъпи, но в средата на следващата седмица ни очаква застудяване и превалявания от дъжд и сняг.

В следващите часове още преди обяд видимостта в местата с мъгли в низините ще се подобрява  и над цялата страна ще се установи предимно слънчево време. Дневните температури ще достигнат 11-17 градуса. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури в съботното утро ще бъдат от минус 3 до плюс 3 градуса. През деня утре ще бъде слънчево, на места сутрин - с намалена видимост, която в повечето райони ще се подобри още преди обяд. Ще духа слаб, до умерен вятър от изток, а дневните температури ще са от 11 до 16 градуса, по-високи в крайните югозападни райони. Купести облаци ще се развиват около планините на югозапад и там само на отделни места за кратко ще превали.

В неделя минималните температури ще са от минус 2 до плюс 4, а дневните ще останат без съществена промяна. Облачността ще бъде повече над южната половина от страната, където са възможни слаби краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

Без съществена промяна на времето ще бъде в понеделник. Минималните стойности ще бъдат от минус 2 до плюс 4, а дневните от 12 до 16-17. Облачността ще бъде незначителна, сутрин с намалена видимост на повече места в низините. Повече облаци ще има след обяд над централните западни и югозападните райони.

Във вторник облачността ще се увеличи и в средата на следващата седмица температурите през деня ще се понижат с няколко градуса. Ще има и превалявания от дъжд, в планините и, вероятно, части на Предбалкана - възможно и от сняг. 

Повече конкретни подробности по този процес очаквайте в следващите дни. 

 

 

ИЗБРАНО
Протест пред Съдебната палата в София за истината около случаите "Петрохан" и "Околчица" (снимки/видео) Днес
Протест пред Съдебната палата в София за истината около случаите "Петрохан" и "Околчица" (снимки/вид...
25105
Народната певица Илка Александрова: Янка Рупкина е в болница в тежко състояние Лайф
Народната певица Илка Александрова: Янка Рупкина е в болница в тежко състояние
8345
БФСки за Малена: Лош вкус е да се прави сензация от нещастието на едно дете Корнер
БФСки за Малена: Лош вкус е да се прави сензация от нещастието на едно дете
7551
90% от износа на суров петрол на Иран минава през ударения от САЩ остров Харг Бизнес
90% от износа на суров петрол на Иран минава през ударения от САЩ остров Харг
5406
Хартиени карти, пейджъри и стационарни телефони. Москва се връща в аналоговата епоха IT
Хартиени карти, пейджъри и стационарни телефони. Москва се връща в аналоговата епоха
13998
Разкриха самоличността на мистериозния Банкси Impressio
Разкриха самоличността на мистериозния Банкси
25399
Силата да бъдеш независима и уроците по смелост от 3 континента URBN
Силата да бъдеш независима и уроците по смелост от 3 континента
2687
Полети от и до София са отменени заради стачката на Lufthansa Trip
Полети от и до София са отменени заради стачката на Lufthansa
3482
Доказано: Кои са най-добрите мезета за водка Вкусотии
Доказано: Кои са най-добрите мезета за водка
1796
Какво привлича мъжа Риби в любовните отношения? Zodiac
Какво привлича мъжа Риби в любовните отношения?
462