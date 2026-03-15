Облачността ще се разкъса и видимостта ще се подобри след обяд

Значителна ниска облачност и мъгла ще има в сутрешните часове в Източна България и по поречието на Дунав. На места в низините и в котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София - около минус 1°, а максималните - между 13° и 18°, в София - около 15°. Облачността ще се разкъса и видимостта ще се подобри и след обяд ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, предава БНТ.

По Черноморието преди обяд ще е с ниска слоеста облачност, на места мъгливо. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

Условията за туризъм в планините са добри, със слънчево време, казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

По високите части на планините духа слаб вятър. Температурите са в диапазона от минус 8 до минус 1 градуса, очаква се времето да се задържи такова.

През изминалото денонощие не е имало инциденти в планините, допълниха от спасителната служба. Те посъветваха да се внимава на ски пистите, тъй като сутрин е замръзнало, а следобед снегът става на киша.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в низините и котловините отново видимостта ще бъде намалена или ще има ниска слоеста облачност. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 12° и 17°, по-ниски по Черноморието.

През следващите дни ще има значителна облачност. Във вторник на места в Западна България ще има слаби валежи от дъжд, а в сряда и четвъртък и на изток ще има изолирани слаби валежи от дъжд, в планинските райони - и от сняг. Вятърът от североизток ще се усили, дневните температури ще се понижават, в четвъртък и петък максималните ще са около и под 10°.