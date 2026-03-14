Твърдението, че Земята някога е преживяла непрекъснати валежи в продължение на два милиона години, може да звучи драматично, но реалността е по-сложна. Вместо безкрайни глобални бури, учените смятат, че планетата е преживяла продължителен период на необичайно влажни и влажни условия.

Още по темата

Тази идея произтича от изследвания на късния триас, преди около 234 до 232 милиона години, по време на климатично събитие, наречено Карнийски дъждовен епизод.

Геоложките находки разкриват значителна промяна от гореща и суха среда към климат с чести валежи в големи части от суперконтинента Пангея. Доказателствата от скални образувания, състава на почвата и растителни фосили сочат, че растителността, зависима от влагата, се е разпространила широко.

Тези улики сочат продължителна фаза на увеличени валежи, продължила около един до два милиона години, макар и не всеки ден.

Изследователите смятат, че масивни вулканични изригвания са освободили значителни количества въглероден диоксид, нарушавайки глобалните климатични модели.

Получените по-влажни условия вероятно са трансформирали екосистемите, повлиявайки разпространението на нови растителни видове и допринасяйки за ранното възникване и разнообразяване на динозаврите.

 

 

