Утринните температури, обаче, слабо ще се повишат и в повечето места вече ще са положителни

През нощта повече облаци ще има над западната половина на страната, докато на изток ще остава предимно ясно. Ще бъде и почти тихо. Минималните температури утре сутрин ще бъдат от около минус 1 до 4 градуса.

През деня облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд над някои крайни западни и югозападни райони ще превали слабо. През по-голямата част на деня в централните и източни райони облачността ще бъде средна и висока и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а дневните температури ще достигнат 11 до 17 градуса.

На континента слънчево ще бъде по западните брегове и в голяма част от Италия. На Пиринеите ще бъде най-топло, с температури вече над 20 градуса на места - до около 23. На другия край на температурната скала ще бъдат някои части на Северна и Североизточна Европа с температури малко над и около нулата. Слаби превалявания от дъжд се очакват и в централните райони, както на Британските острови.

В нашата страна в сряда облачността вече ще бъде променлива, по-често значителна, макар че ще има и интервали в които слънцето ще прозира през средните и високи облаци по места. Вятърът от изток ще се усили и ще бъде умерен, в някои части на низините - временно силен. Минималните температури ще се повишат заради облачното време и в повечето места ще бъдат от 2 до 6-7 градуса. Дневните, обаче, ще се понижат малко и ще са от 7-8 до 13 градуса.

Слаб дъжд ще превали на отделни места, но значителни валежи няма да има.

В четвъртък с умерен и временно силен североизточен вятър ще нахлува по-студен въздух. Ще има значителна облачност, а минималните температури ще бъдат от около нула до 5 градуса, а дневните ще се понижат още и в повечето места ще са от 4 до 9 градуса. Дъжд, предимно слаб, ще превалява по бреговата ивица на изток, а слаб сняг ще прехвърчи на отделни места по наветрените склонове на Западна и Централна Стара планина над 800-900 метра надморска височина.

В петък ще бъде облачно, с превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 500-600 метра - от сняг. Сняг ще превали и по високите места в Лудогорието. Ще бъде студено за втората половина на март, с минимални температури от около нула до 4 градуса и дневни стойности от 3 до 8-9 градуса в повечето места. Ще продължи да духа и североизточен вятър, който ще усилва субективното усещане за студено време на открито.