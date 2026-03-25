Пътна обстановка: Повече ремонтни дейности в следващите дни
Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа на 25.03.2026 г.
Температурите са в интервала от -2°С до +7°С.
Времето над страната е облачно. Духа слаб вятър в цялата страна.
Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.
Към 06:30 ч. на 25 март 2026 г. пътните настилки са предимно сухи, с опасност от заледявания в усойните райони и намалена видимост поради мъгла в района на прохода "Шипка".
Очаква се повишена концентрация на ремонтни екипи по основните направления през следващите два дни, като ограничения за тежкотоварни МПС важат за проходите "Троянски", "Котленски" и "Дюлински".
