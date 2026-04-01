Ел Ниньо и неговата "сестра" Ла Ниня са топлата и хладната фаза на естествен климатичен цикъл в тропическия Тихи океан (наричан общо "Ел Ниньо-Южна осцилация" или ENSO).

На всеки две до седем години планетата преминава нередовно от Ел Ниньо към Ла Ниня и обратно, което променя температурите на океана и нарушава ветровите и валежните модели в тропиците. Това от своя страна води до редица вторични ефекти по целия свят. 

Ел Ниньо оказва също така значително влияние върху глобалните температури, като намалява скоростта на поглъщане на топлина от океана и повишава атмосферните температури. Средната глобална температура може временно да се повиши с до 0,2 °C по време на много силно явление Ел Ниньо, като максималното повишение на средната глобална температура настъпва около 3 до 4 месеца след достигане на пика на условията на Ел Ниньо в тропическия Тихи океан.

През изминалата седмица редица групи за моделиране, които се опитват да прогнозират бъдещите условия на ЕНСО, публикуваха прогнози, които сочат, че към края на 2026 г. може да се очаква много силно явление Ел Ниньо. Това е значително коригиране в посока нагоре спрямо по-ранните прогнози от януари и февруари, които предполагаха, че Ел Ниньо може да се развие, но вероятно ще бъде по-умерено. Исторически е било трудно да се предскаже точно развитието на ЕНСО в началото на годината - оттук и прочутата бариера на предсказуемостта през пролетта. 

Всички прогнози очакват силен Ел Ниньо до края на годината: Задават се нови рекорди
На графиката са събрани прогнозите на 11 различни модела, които са актуализирани от началото на март. Всеки от тях от своя страна включва редица ансамблови членове, така че в крайна сметка разполагаме с общо 433 прогнози за ЕНСО. Подгрупа от тях, получена от C3S на "Коперник" (от австралийските BOM, CMCC, DWD, ECMWF и Meteo-France), обхваща само периода до август, докато останалите (CFSv2, ECC-CanESM5, ECC-GEM5.2, NASA-GEOS, NCAR-CCSM4 и NCAR-CESM1) обхващат периода до ноември.

Те ясно показват, че наистина е вероятно по-късно през годината да се развие силно явление "Ел Ниньо". Макар че вероятно бих отхвърлил някои от по-високите стойности (много над 3 °C) като изключения, медианата и средната стойност за всички модели все пак дават прогноза около 2,5 °C, което би го направило значително по-силен от Ел Ниньо през 2023/2024 г. и близък, ако не и същият, до този, който наблюдавахме през 2015/2016 г.

Това означава, че следващата, 2027 година, вероятно ни очаква нов температурен рекорд на глобалната температура.

 

