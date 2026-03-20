На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников, съобщават от Българската национална телевизия, като се позовават на публикация във "Фейсбук" на синоптика Иво Андреев.

"Отиде си Минчо Празников. Легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко, големи Буда - почивай в мир", пише в публикацията си Иво Андреев.

Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, който два пъти е раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалността "Физика и метеорология". Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.

В периода 1986-2000 г. Минчо Празников работи в Националния институт по метеорология и хидрология.

ИЗБРАНО
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
61931
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
23414
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
8601
Експерт: Още следващата седмица дизелът ще бъде над €1,60 Бизнес
Експерт: Още следващата седмица дизелът ще бъде над €1,60
14001
Войната в Иран прекъсна доставките на чипове за Европа IT
Войната в Иран прекъсна доставките на чипове за Европа
1392
България през очите на САЩ в новия филм "Черно море" Impressio
България през очите на САЩ в новия филм "Черно море"
1887
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
2480
Да посрещнем пролетта с тези традиционни ястия от българската кухня Вкусотии
Да посрещнем пролетта с тези традиционни ястия от българската кухня
2638
Пролетното равноденствие на 20 март 2026 г.: какво да правим и какво да избягваме Zodiac
Пролетното равноденствие на 20 март 2026 г.: какво да правим и какво да избягваме
3786