Почина синоптикът Минчо Празников
На 88 години почина синоптикът Минчо Празников, уважаван метеоролог и дългогодишен професионалист във ВВС, НИМХ и телевизионните прогнози
На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников, съобщават от Българската национална телевизия, като се позовават на публикация във "Фейсбук" на синоптика Иво Андреев.
"Отиде си Минчо Празников. Легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко, големи Буда - почивай в мир", пише в публикацията си Иво Андреев.
Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, който два пъти е раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.
Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалността "Физика и метеорология". Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.
В периода 1986-2000 г. Минчо Празников работи в Националния институт по метеорология и хидрология.
