Повечето са предизвикани главно от човешка небрежност и по други, неустановени причини

22 Снимка: Getty Images

Повече от 81 000 хектара гори са изгорели в Турция през изминалата година, с което тя се превръща в една от най-опустошителните в това отношение за последното десетилетие, сочат официални данни на турската Главна дирекция по горите (OGM), цитирани от в. "Биргюн".

Според данните, които бяха публикувани днес, през 2025 г. в Турция са възникнали общо 3 244 горски пожара, които са изгорили площ от 81 473 хектара – приблизително колкото територията на северозападния турски окръг Ялова. Въпреки че общият брой на възникналите пожари намалява от 3 797 през 2024 г., данните показват рязко увеличение в изгорената площ, която през 2024 г. е била 27 485 хектара.

По данни на Дирекцията човешки фактори като небрежност, невнимание и възникване на инциденти са били най-честата причина за избухването на пожари, като при такива обстоятелства са възникнали общо 1774 пожара, унищожили общо 40 032 хектара горски площи.

В същото време властите не са успели да установят причината за 1 012 от пожарите, възникнали през изминалата година, сочат още данните. При такива неизяснени случаи са унищожени над 37 626 хектара гори, което представлява почти половината от общата изгоряла площ през 2025 г. Като умишлени палежи пък са установени общо 160 пожара, които са засегнали 3 546 хектара, а 278 пожара са били предизвикани от природни фактори и са засегнали общо 269 хектара горски площи.