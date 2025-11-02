Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски в котловините. В София минималната температура ще бъде около 5°. Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, като до обяд мъглата и облачността ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла. В София максималната температура ще бъде около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места - мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.

В понеделник преди обяд в планините и планинските райони ще се задържи слънчево, ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър юг-югозапад. Сутринта отново на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността, а привечер и през нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°. Във вторник ще бъде предимно облачно, валежи ще има и на изток. Вятърът ще е умерен от северозапад. Дневните температури ще се понижат.

