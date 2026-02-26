Администрацията на Доналд Тръмп "омекоти ограниченията за замърсяването с живак от въглищните електроцентрали в най-новата си стъпка да отмени климатичните регулации в САЩ и да насърчи използването на изкопаеми горива", съобщава Financial Times.

Вестникът обяснява: "В петък Агенцията за опазване на околната среда отмени строгите контролни мерки, наложени от администрацията на бившия президент Джо Байдън, относно количеството токсини, които електроцентралите на въглища и нефт могат да изпускат в атмосферата.

Администрацията на Тръмп твърди, че правилата налагат ненужно бреме върху производителите на енергия от изкопаеми горива и че отмяната им ще намали разходите с стотици милиони долари."

Добавя се: "Мярката предизвика бурна реакция сред екологичните групи, които заявиха, че тя поставя интересите на въглищната промишленост над общественото здраве...

Но индустриалните групи приветстваха мярката, която връща ограниченията за замърсяването, известни като "Стандарти за живак и въздушни токсини", до нивата от 2012 г., наложени от президента Барак Обама."

 

 

