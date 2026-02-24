Облачността намалява, но ще има силен вятър, а на изток дъжд, преминаващ в сняг

255 Снимка: iStock by Getty Images

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. По-съществена ще остане главно над Източна България, където на места ще има превалявания от дъжд, които с понижението на температурите ще се примесват със сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще се запази ветровито време с умерен, а в Северна България, западната част на Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София около 2°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Очаква се да се повишава и да стане по-високо от обичайното за месеца.

Утре облачността над страната ще бъде променлива, като над Източна България по-често ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Към вечерта, при понижението на температурите, валежите отново ще се примесват със сняг. Повече слънчеви часове се очакват в Западна България. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София около 8°.

По Черноморието облачността ще е значителна и ще има слаби превалявания от дъжд, на повече места привечер и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е умерен от север-северозапад, като след обяд за кратко ще отслабне. Максималните температури ще са 8°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е променлива, а на отделни места ще има слаби валежи, над около 1700 метра от сняг. Ще духа силен северозападен вятър, по високите части и временно бурен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 0°, а на 2000 метра около минус 6°.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток. Застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще е почти без валежи, като само в отделни планински райони ще превалява сняг. Облачността ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още, минималните ще са около нулата, а максималните между 3° и 8°, в крайните югозападни райони до 10°-12°.

В петък ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб източен вятър. Сутринта на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури навсякъде ще са отрицателни, а максималните между 8° и 13°. Привечер от северозапад ще се появи висока и средна облачност.