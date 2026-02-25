Проливни дъждове изкараха Марица от коритото ѝ в Североизточна Гърция и Турция, наводнявайки над 1000 акра земи, с критични нива и засилени мерки

89 Снимка: БТА

Проливни валежи извадиха от коритото река Еврос (Марица), която на места служи като граница между Гърция и Турция, и наводниха ниските райони от двете страни, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Според изданието е поддала защитна дига край село Корнофолия, южно от град Софлу, в Североизточна Гърция. В резултат водата е заляла земеделски площи и части от населени места, като по първоначални данни са наводнени над 1000 акра обработваеми земи.

Посочва се още, че местните власти са въвели повишена готовност и са забранили придвижването в засегнатите зони, за да предотвратят инциденти. Екипи на гражданската защита работят на място, тъй като нивата на водата в няколко речни басейна остават критично високи, допълва "Катимерини".

Кметът на Софлу Панайотис Калакикос, цитиран от изданието, заявява, че производителите понасят сериозни загуби на доходи в период, който вече е бил белязан от предишни природни бедствия. Най-голямо безпокойство предизвиква обстановката в района на Лавара, по-на север по течението на реката, предвид прогнозите за нови валежи в България през следващите 48 часа. Очаква се те да повишат допълнително нивата на Марица и притоците и, включително на река Арда.

По данни от гръцки източници наводнения са отчетени и по източния бряг на реката, известна в Турция като Мерич, като засегнат е районът на Одрин.

Честите наводнения в региона отново повдигат темата за нуждата от дългосрочни мерки за защита от водни бедствия и за по-добра координация при управлението на водите в трансграничния басейн на Марица, пише още "Катимерини".