Според днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, през последните 24 часа 22,9 процента от електроенергията в Европа е произведена от вятърни централи.

Още по темата

Вятърните турбини на сушата са осигурили 18,9 процента от общото производство, или 1,559 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 1,7 процента, което се равнява на 331 гигаватчаса.

Най-голям дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие се отчита в Германия с 68,2 процента, следвана от Нидерландия с 47,7 процента и Белгия с 37,6 процента. В България делът е 0,9 процента.

Справката показва още, че най-големи количества електроенергия от вятър са произведени в Германия с 587,7 гигаватчаса, Франция с 984,3 гигаватчаса и Нидерландия с 120,9 гигаватчаса. В България произведената електроенергия от вятър е 1,8 гигаватчаса.

