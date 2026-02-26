26 февруари: Лоши са условията за туризъм в планините
ПСС на БЧК предупреждава за лоши планински условия с мъгла, облачност, снеговалеж и силен вятър, след смъртен инцидент на писта край Банско
Условията за туризъм в планините са неблагоприятни, информираха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Времето е облачно и мъгливо, а по високите части духа слаб до умерен вятър. Температурите в планините са между минус 5 и минус 10 градуса.
От ПСС съобщиха още, че вчера на ски писта в района на Банско е починал чуждестранен гражданин. Инцидентът е станал в късния следобед.
По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините облачността ще бъде значителна, а преди обяд се очаква да превалява сняг. Следобед валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 0°, а на 2000 метра около минус 5°.