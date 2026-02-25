След като преживяха най-тежката зима за последните десет години, милиони разселени украинци са изправени пред задълбочаваща се криза, белязана от лишения и непрекъсващи атаки, докато надеждите за мир остават далечни, съобщи в прессъобщение Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

В Украйна многократните удари по жилищни сгради, енергийна инфраструктура и ключови услуги през зимните месеци оставиха милиони хора без отопление и електричество за продължителни периоди. Макар температурите постепенно да се повишават, нанесените щети продължават да тежат. Оценките показват, че през 2026 г. 10,8 милиона души в страната ще имат нужда от хуманитарна помощ, а 3,7 милиона ще бъдат вътрешно разселени.

Паралелно с това 5,9 милиона украинци остават бежанци извън страната. В цяла Европа държавите, които ги приемат, предоставят закрила и възможности в безпрецедентен мащаб, като осигуряват достъп до образование, здравеопазване и трудова заетост. Това помогна на милиони да възстановят стабилността си и да допринасят за общностите, които са ги приели.

Но с продължаването на войната е необходима още по-силна подкрепа за хората, засегнати от бежанската криза, чийто край остава неясен. Освен временната закрила, държавите следва да разгледат и възможности за алтернативни решения за по-дългосрочно пребиваване. Подобни мерки могат да осигурят стабилност, особено за най-уязвимите, за които завръщането може да не бъде възможно веднага дори след края на войната.

Данните сочат, че същественото приобщаване дава резултати, а бежанците осезаемо подпомагат икономиките на приемащите страни. В Полша анализ на ВКБООН и базираната във Великобритания мултинационална компания "Делойт" (Deloitte) показва, че нетният ефект от украинските бежанци достига 2,7-% от полския БВП през 2024 г. С разширяване на езиковото обучение и по-широко признаване на квалификациите достъпът до достойна заетост и самостоятелност може да се подобри за бежанците в целия регион.

В самата Украйна общностите продължават да ремонтират жилища, да възстановяват услуги и да изграждат отново поминъка си с подкрепата на ВКБООН и партньорски неправителствени организации. След четири години война обаче устойчивостта има своите граници. Продължителната хуманитарна помощ остава жизненоважна, заедно с увеличена подкрепа за възстановяване, за да се предотврати ново разселване и да се създадат безопасни условия за завръщане.

Когато обстановката го позволява, поетапното и доброволно завръщане ще бъде ключово за възстановяването на Украйна. ВКБООН работи с правителството и партньори за подновяване на личните документи на хората, за подкрепа при възстановяване на социалната инфраструктура и за ремонт на домовете, пострадали от войната. Комисариатът си сътрудничи и с партньори, за да анализира намеренията на бежанците, да прогнозира моделите на завръщане и да подпомага планирането на възстановяването на Украйна.

От началото на пълномащабната война ВКБООН и партньорите му са подкрепили 10 милиона души със спешна помощ, услуги за закрила и психосоциална подкрепа. През 2026 г. комисариатът възнамерява да помогне на още 2 милиона души в Украйна, при условие че разполага с достатъчно финансиране. В целия регион ВКБООН и партньорите му подпомагат 1,7 милиона бежанци и държавите, които ги приемат, като фокусът е върху приобщаването и самостоятелността.

"Зимата отминава, но хуманитарната криза не. Трябва да подкрепим народа на Украйна с хуманитарна помощ и възстановяване в страната, както и с безопасност и самостоятелност в чужбина", се казва още в съобщението до медиите.

