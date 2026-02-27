НИМХ прогнозира предимно слънчево време със сутрешни мъгли в котловините, студени нощи и затопляне до понеделник, малък риск от валежи

86 Снимка: БТА

През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време и ще бъде почти тихо, информират от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-съществена ниска облачност се очаква над Източна България, където ще духа до умерен вятър от север-североизток. В сутрешните часове на отделни места в котловините и по поречията видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, в София около минус 3°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено.

Утре времето ще е предимно слънчево. В сутрешните часове над източните райони ще има по-значителна облачност, която до обяд ще намалее и там също ще се установи предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България до 15°, а в София около 11°.

По Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще отслабва, а следобед ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури ще достигат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен, а по високите части временно и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра около минус 2°.

В неделя ще бъде предимно слънчево, почти тихо или със слаб вятър от юг-югоизток. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще останат между минус 5° и 0°, а максималните ще са между 10° и 15°.

В понеделник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Облачността временно ще се увеличава, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с още 2-3 градуса. (НИМХ)