7259 Снимка: БТА

Жълт и оранжев код за значителни проливни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за 17 области у нас.

За 12 области, сред които София-град, кодът е жълт, а за 5 други - Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе и Силистра, кодът е оранжев.

Според прогнозата на НИМХ днес ще бъде предимно облачно. На много места ще продължи да вали дъжд, като по-значителни ще са валежите в североизточните райони. Още преди обяд валежите от запад ще започнат да спират, а след обяд и облачността над западните райони ще се разкъсва и ще намалява.

В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 11°.

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снимка: НИМХ

Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина.

През следващите дни в планините и планинските райони ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Температурите ще се понижат, повече минималните, и в четвъртък и петък ще бъдат между 1° и 6°, а максималните ще са предимно между 12° и 17°.