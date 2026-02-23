Студен фронт носи облаци, повсеместни дъждове и силен северозападен вятър, със сняг в планините; до четвъртък захлажда и валежите отслабват

През нощта облачността ще е разкъсана, а в източните райони ще бъде предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще е слаб, от запад-югозапад. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между минус 1° и 4°, а в София около 2°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, като към края на деня ще започне да се повишава.

Утре през страната ще премине студен фронт. Времето ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, които ще се придвижват от северозапад към югоизток. В отделни райони на Северна България и в планините валежите временно ще бъдат по-интензивни и с по-големи количества. Вятърът ще духа от запад-северозапад, след обяд ще се усили до умерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и в долините на Струма и Места ще достига до силен. Максималните температури ще са предимно 10°-15°, в София около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Следобед на места се очакват валежи от дъжд, най-вече по южното крайбрежие, временно по-интензивни и с по-големи количества. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен, запад-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°, а вълнението на морето ще е 2 бала.

В планините ще бъде облачно. След пладне ще вали дъжд, като над 1400-1600 метра валежите ще преминават в сняг. Ще духа силен северозападен вятър, по високите части временно бурен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра около минус 1°.

В сряда ще се запази ветровито, с умерен северозападен вятър, а дневните температури ще се понижат. Облачността по-често ще е значителна, като в източната половина на страната ще има слаби валежи от дъжд, а по високите части на планините от сняг. Над Западна България се очакват повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността. През нощта срещу четвъртък вятърът ще се преориентира от север-североизток, застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък времето ще е почти без валежи, облачността и там ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още, минималните ще са около нулата, а максималните между 3° и 8°. (НИМХ)