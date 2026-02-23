1400 Снимка: iStock by Getty Images

До края на днешния ден облачността над по-голямата част на страната ще бъде по-често значителна. Повече слънце ще има над източните и част от южните райони/ Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Слаби краткотрайни превалявания са възможни само на изолирани места. Температурите след обяд ще достигнат 8 до 12-13 градуса. Малко по-ниски ще остават те в ниските части на североизток с остатъци от снежна покривка.

През нощта ще има значителна средна и висока облачност. Превалявания са малко вероятни. Минималните температури ще бъдат от 1 до 7 градуса.

Утре над страната ще премине атмосферен фронт. Още от сутринта вятърът от северозапад ще се усили и ще започнат превалявания от дъжд, като валежната зона ще се движи бързо на юг-югоизток, но от северозапад валежите бързо ще спират. По-значителни количества ще паднат в наветрената част на планините. Вятърът в низините ще бъде силен. Температурите след обяд ще достигнат 8 до 13 градуса.

На континента зимата е в тотално отстъпление. За разлика от края на миналата седмица, отрицателни температури и сняг утре ще има само на североизток, в Москва. По Средиземноморието вече има температури около 20 градуса - на Пиринеите, меко и с повишаващи се температури е и в Италия, както и в южната част на Балканите. В Северна Европа, макар по-студено, температурите са вече положителни и преваляванията, освен в планините, вече са от дъжд.

У нас в сряда в низините на запад облачността ще намалява до незначителна. Променлива, често значителна облачност ще има около планините и в някои източни райони. Там са възможни краткотрайни валежи от дъжд, в планините - от сняг. Вятърът над западните райони остава до умерен и силен, от северозапад, докато на изток ще бъде слаб, от север. Минималните температури ще бъдат от 1-2 до 7, а максималните от 7 до 13 градуса.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от североизток и с него в приземните слоеве ще прониква по-студен въздух от степите на североизток. През нощта и преди обяд в североизточните райони и Предбалкана ще превали краткотраен сняг, по бреговата ивица - дъжд и сняг. Минималните температури ще са около и малко над нулата, а дневните ще се понижат и ще бъдат предимно от 2-3 на североизток до десетина градуса на юг и югозапад. Вятърът ще бъде от север, в западните райони - от североизток, слаб, на изток до умерен. След обяд облачността ще намалява, в някои райони до незначителна.

В петък сутрин ще бъде студено, с температури от около минус 5 до нула, плюс 1. В някои ниски места не са изключени и температури до минус 6-7 градуса. През деня ще има променлива до незначителна облачност, с малка вероятност за валежи и температури от 5 до 10 градуса, в крайните западни и югозападни райони до около 13.

Според предварителните прогнози, в събота и неделя съществена промяна на времето няма да настъпи. Продължава преносът от североизток на по-студена приземна въздушна маса, като по-чувствителни ще бъдат последствията в източните райони. Сутрин ще бъде студено, с температури около и под нулата, а денем ще има незначителна облачност, често до слънчево време. Дневните температури ще са предимно в интервала от 5-6 на североизток до около 10 или малко отгоре в крайните западни райони. Това са стойности близки до обичайните за прехода между двата месеца.

Сравнително ниските минимални температури, които същевременно няма да са опасно ниски в повечето райони, ще задържат развитието на овощните видове и поне засега ще намаляват опасността от измръзването им при преждевременен цъфтеж.