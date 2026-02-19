Гардиън: Европа да се готви за 3 градуса глобално затопляне
Климатичните промени са превърнали Европа в най-бързо затоплящия се континент в света
"Страшно, но изпълнимо": Европа призована да се подготви за 3 °C глобално затопляне.
Това пише в материал на Гардиън.
Климатичният консултативен съвет на ЕС призова страните да се подготвят за "катастрофално 3 °C глобално затопляне", съобщава The Guardian.
В статията се добавя, че Маартен ван Аалст, член на Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата (ESABCC), е заявил, че Европа вече "плаща цената" за липсата си на подготовка.
Цитира се изявлението на ван Аалст, че адаптирането "е трудна задача, но в същото време е напълно изпълнима. Това не е ракетостроене".
Reuters отбелязва, че климатичните промени са превърнали Европа в най-бързо затоплящия се континент в света.
Добавя се, че ESABCC е предложил страните от ЕС да се подготвят за рисковете, свързани с затопляне от 2,8 °C до 3,3 °C до края на века.