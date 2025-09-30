120 Снимка: Департамент за извънредни ситуации на Румъния

Екстремните климатични явления и промените в климата са причинили повече финансови щети в Европа между 2020 и 2023 г., отколкото през цялото предходно десетилетие, пише Financial Times, позовавайки се на нов доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС).

Според доклада на агенцията средните годишни разходи са достигнали 44,5 млрд. евро през последните четири години, което е около два пъти и половина повече отколкото през десетилетието до 2019 г.

The Guardian пише, че според доклада на ЕАОС щетите върху околната среда "застрашават европейския начин на живот".

Вестникът добавя: "Длъжностни лица от ЕС предупреждават, че климатичните промени и загубата на дива природа "разрушават екосистемите, които са в основата на икономиката"".

France-Presse съобщава: "Европа е световен лидер в борбата срещу климатичните промени, но трябва да направи повече, за да защити околната среда и да подобри устойчивостта си срещу глобалното затопляне, предупреди в понеделник Агенцията за околната среда на Европейския съюз."

France24 също съобщава за новината.

Отделно от това, The Independent пише: "Климатичните промени носят на Европа по-малко, но по-тежки градушки, констатират експертите."