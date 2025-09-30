Екстремните климатични явления и промените в климата са причинили повече финансови щети в Европа между 2020 и 2023 г., отколкото през цялото предходно десетилетие, пише Financial Times, позовавайки се на нов доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС).

Още по темата

Според доклада на агенцията средните годишни разходи са достигнали 44,5 млрд. евро през последните четири години, което е около два пъти и половина повече отколкото през десетилетието до 2019 г.

The Guardian пише, че според доклада на ЕАОС щетите върху околната среда "застрашават европейския начин на живот".

Вестникът добавя: "Длъжностни лица от ЕС предупреждават, че климатичните промени и загубата на дива природа "разрушават екосистемите, които са в основата на икономиката"". 

France-Presse съобщава: "Европа е световен лидер в борбата срещу климатичните промени, но трябва да направи повече, за да защити околната среда и да подобри устойчивостта си срещу глобалното затопляне, предупреди в понеделник Агенцията за околната среда на Европейския съюз."

France24 също съобщава за новината.

Отделно от това, The Independent пише: "Климатичните промени носят на Европа по-малко, но по-тежки градушки, констатират експертите."

 

 

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
29817
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
20564
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15250
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
8219
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на изкуствен интелект IT
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на из...
2503
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3453
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1839
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3463
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
29
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1696