Лавинната опасност в планините остава висока и през днешния ден, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

От ПСС уточниха, че в по-ниските части условията за туризъм са добри, но във високите райони времето е неблагоприятно, с ураганен вятър и мъгла. Температурите са между минус 1 и минус 10 градуса.

Курортите работят, като условията са подходящи за ски. Във високите части обаче някои курорти остават затворени заради лошото време, допълниха от спасителната служба.

За последното денонощие не са регистрирани инциденти.

По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде променлива, а на отделни места се очакват слаби превалявания, над около 1700 метра от сняг. Ще духа силен северозападен вятър, който по високите части временно ще се усилва до бурен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 0°, а на 2000 метра около минус 6°.

