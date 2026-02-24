32 Снимка: AP/БТА

Нарастващите температури във Франция от средата на 70-те години на миналия век поставят участниците в Tour de France в "висок риск", сочи ново изследване.

Проучването, публикувано в Scientific Reports, използва 50 години климатични данни, за да изчисли потенциалния топлинен стрес, на който спортистите са били изложени в около дузина различни локации по време на прочутото колоездачно състезание.

Авторите установяват, че през последните десетилетия във Франция са се увеличили както интензитетът, така и честотата на събитията с висок топлинен стрес. Въпреки рекордните горещи вълни, прагът на топлинен стрес, определен като безопасен за състезание, рядко е бил преминаван в конкретен град именно в деня, когато Tour de France е минавал оттам. (Този праг е формулиран от международната федерация по колоездене през 2024 г.) Изследователите обаче подчертават, че е "само въпрос на време" това да се случи, тъй като средните температури във Франция продължават да се повишават.

Tour de France е едно от най-легендарните колоездачни състезания в света и най-старото сред трите големи европейски многоседмични обиколки, известни като Grand Tours. Състезателите изминават около 3 500 километра (km) и натрупват до почти 55 km денивелация в рамките на 21 етапа, като по време на изтощителната надпревара имат само два или три дни за почивка.

Екипът избира Tour de France като обект на анализ, защото това е "емблематичното колоездачно състезание. То е състезанието на състезанията", казва д-р Ивана Цвиянович, климатолог във Френския национален изследователски институт за устойчиво развитие, която ръководи новата работа.

През последните години жегата се превръща във все по-сериозен проблем за надпреварата. През 2022 г. французинът Алексис Вюилермоз колабира на финала на деветия етап, откаран е с линейка и впоследствие се отказва от състезанието. Две години по-късно британският колоездач сър Марк Кавендиш повръща върху велосипеда си по време на първия етап, след като се затруднява при 36C горещина.

Цвиянович добавя, че Tour de France е и много подходящ казус, тъй като се провежда почти изцяло през юли и, макар маршрутът да се променя, редица градове и етапи се повтарят от година на година.

За всяка локация екипът използва метеорологични реанализи от ERA5 и данни за радиационна температура от ERA5-HEAT, за да изчисли "wet-bulb globe temperature" (WBGT) за различни часове на деня през месец юли за всяка година. WBGT е индекс за топлинен стрес, който отчита температурата, влажността, скоростта на вятъра и пряката слънчева радиация.

Макар да няма "точен научен консенсус" кой е най-подходящият индекс за топлинен стрес, Цвиянович обяснява, че WBGT е "един от редките показатели, първоначално разработени на база реалната реакция на човека към жегата".

Това е и показателят, който използва Международният колоездачен съюз (UCI), световният ръководен орган на спортното колоездене, за оценка на риска. Според UCI стойност на WBGT от 28C или повече се класифицира като "висок риск".

WBGT е "златният стандарт" при оценката на топлинния стрес, казва д-р Джесика Мърфри, директор на лабораторията ACCESS Research Laboratory и асистент професор в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил. Мърфри, която не е участвала в новото изследване, добавя, че учените "правят правилните неща, като провеждат работата си в синхрон с практиките, които вече се прилагат".

Резултатите показват, че за 50-годишния период WBGT нараства в цялата страна, макар и с различни темпове. В северозападната част WBGT се увеличава средно с 0.1C на десетилетие, докато в южните и източните райони растежът е над 0.5C на десетилетие.

Изследователите установяват още, че през последните десет години по-голямата част от Франция е преминала прага от 28C WBGT, който те описват като "опасни нива на жега", поне в един юнски ден. Но когато разглеждат WBGT конкретно в деня, в който Tour de France е преминавал през някоя от шестте локации, те установяват, че по време на самото състезание прагът рядко е бил надвишаван.

Например, в анализа се посочва, че от 1974 г. насам в Paris WBGT от 28C е регистриран пет пъти в 15:00 през юли, но тези случаи "досега" не са съвпаднали с провеждането на колоездачната обиколка.

В публикацията се казва, че е "щастливо стечение на обстоятелствата", че Tour de France досега е избягвал най-тежките условия на топлинен стрес.