Седмицата започва с топло време, но отново предстои застудяване и превалявания от дъжд и сняг.

Още по темата

Днес ще бъде слънчево, с поява на средна и висока облачност и температури от 19 до 21 градуса. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен западен вятър.

През нощта облачността от североизток ще се увеличи и над Северна България ще бъде променлива до значителна, На места в Предбалкана и Североизточна България ще превали за кратко. Сутринта над западната половина на Дунавската равнина вятърът от запад ще се усили. Минималните температури ще са от 7 до 12 градуса.

През деня утре ще има променлива облачност. Вятърът от запад-северозапад ще бъде умерен, в низините - временно силен. Дневните температури ще са от 15 до 21 градуса в повечето места, по брега на морето - до 11-13. Краткотраен дъжд ще превали на места в планините и крайните южни райони.

В сряда ще има променлива, намаляваща до незначителна облачност. Ще бъде ветровито, със силен северозападен вятър. Понижението на температурите ще продължи и минималните ще са от 4 до 9, а дневните от 11 до 16 градуса.

В четвъртък облачността ще е значителна, на много места ще превалява краткотрайно. Минималните температури ще са от 1 до 6, а дневните от 6 до 13 градуса. Остава ветровито.

В петък облачността ще бъде значителна. Вятърът в западната половина на страната ще бъде слаб, от северозапад, а в източните райони  -умерен и силен, от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух. Ще превалява дъжд и сняг, като валежите в планините, Лудогорието и Предбалкана ще са от сняг. Минималните температури ще са от минус 2 до плюс 3-4 градуса, а дневните - от 6 до 13.

В събота облачността ще остане по-често значителна. Минималните температури ще бъдат без промяна, от минус 2 до плюс 3-4 градуса. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток и север. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, в планините - от сняг. Дневните температури слабо ще се повишат и ще са от 9-0 до около 13 градуса.

Хладно, в много райони - ветровито, със значителна облачност и краткотрайни валежи от дъжд и сняг ще остане времето и на Великден, в неделя.

ИЗБРАНО
