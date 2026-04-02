Кипър регистрира един от най-добрите месеци март по отношение на притока на вода в язовирите на страната, съобщава кипърското издание "Филелефтерос", цитиран от БТА.

Според данни на Отдела за развитие на водните ресурси общият приток на вода във водохранилищата през месеца е бил 35 милиона кубични метра и променя съществено неблагоприятната картина, която се наблюдаваше през предишните месеци. Това е най-високият приток за март през последното десетилетие.

В момента обемът на язовирите в Кипър е запълнен на 31,5 процента.

По същото време през миналата година водните обеми в язовирите са били едва 24,3 процента, съобщи кипърското издание на в. "Катимерини", като се позовава на Яна Икономиду, експерт в Отдела за развитие на водните ресурси.

През януари водните резерви в язовирите бяха спаднали до 10 процента от обема им.

Въпреки значително подобрената ситуация пред "Филелефтерос" Илиана Тофа, директор на Отдела, изрази сдържан оптимизъм и посочи, че все още степента запълване на язовирите не дава повод за празнуване. Тя каза, че службата ѝ се фокусира върху изпълнението на проекти, които целят рязкото намаляване на загубите на вода по водопроводната мрежа.

Хроничните проблеми с водата накараха Кипър да се ориентира и към обезсоляване на морска вода. През миналото лято в страната пристигнаха 12 мобилни инсталации от Обединените арабски емирства, а това лято се очакват и още.

В нашата страна повечето язовири също са пълни след големите количества валеж през зимата и тези от последните дни

