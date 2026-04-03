Голямо количество африкански прах ще достигне части от Европа днес
Метеоролозите в Кипър предупреждават за високи нива на африкански прах до събота, с риск за уязвимите групи и възможни транспортни смущения
Метеорологичната служба на Кипър предупреждава за голямо количество пустинен прах, който ще достигне острова днес, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос".
От днес сутринта до събота се очаква сериозна концентрация на африкански прах. Заради съдържанието на прахови частици, властите призовават хората със здравословни проблеми, възрастните и децата да избягват открити пространства.
Явлението е характерно за региона и се дължи на пренос на прахови частици от Северна Африка към Източното Средиземноморие при определени атмосферни условия.
По-рано тази седмица африканският прах предизвика намаляване на видимостта и смущения във въздушния трафик на гръцкия остров Крит.