Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. От запад облачността отново ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София - около 11°.

Над планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, в местата над 2000 метра надморска височина - сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

Снимка: НИМХ

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° по северното крайбрежие до 15° по южното. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя, когато има повишена вероятност за значителни количества на места в Южна България и източните райони.

Снимка: НИМХ

Вятърът на 15 февруари ще е от юг, ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове. Ще е сравнително топло, с минимални температури над нулата и максимални между 12° и 17°. По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. В понеделник ще остане предимно облачно. Валежите в много райони временно ще отслабнат и ще спрат, впоследствие отново ще се активизират. Застудяването ще продължи, а с понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната.

