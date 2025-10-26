Ямайка се готви за "катастрофален" удар. Властите призовават за незабавно намиране на подслон заради опасност от животозастрашаващи наводнения и свлачища

Ураганът Мелиса преминава през фаза на изключително бързо усилване и вече достигна категория 4 със скорост на вятъра от 225 км/ч. Прогнозите на Националния център за ураганите на САЩ (NHC) са, че стихията ще се превърне в рядко срещан ураган от най-опасната пета категория още тази нощ.

Центърът на бурята се намира на около 190 км югоизточно от Кингстън, Ямайка, и се движи на запад с много ниска скорост от едва 8 км/ч. Бавното придвижване е основна причина за притеснение, тъй като означава, че проливните дъждове ще се изсипват над едни и същи райони в продължение на дни.

NHC отправи директен призив към жителите на Ямайка "незабавно да потърсят сигурен подслон". Според предупреждението "разрушителни ветрове и проливни дъждове днес и в понеделник ще причинят катастрофални и животозастрашаващи внезапни наводнения и множество свлачища, още преди най-силните пориви да достигнат острова в понеделник вечерта".

Министър-председателят на Ямайка, Андрю Холнес, също апелира за сериозно отношение към заплахата. "Призовавам ямайците да вземат всички необходими мерки, за да се защитят", заяви той, цитиран от CNN.

Ямайка изглежда ще попадне в епицентъра на тройната заплаха от екстремни валежи, ураганни ветрове и мощни щормови вълни. Очаква се Мелиса да достигне сушата късно в понеделник или рано във вторник. Междувременно южните части на Хаити продължават да бъдат изложени на риск от наводнения и свлачища.

За Ямайка е в сила най-висока степен на предупреждение за ураган, а за Южно Хаити и части от Куба е обявено наблюдение.

Бавното движение на Мелиса вече предизвика сериозни проблеми в региона. Поройни дъждове заливат Хаити и Доминиканската република от дни, причинявайки наводнения и свлачища. Властите в Хаити съобщават за най-малко три жертви, две от които са загинали при срутване на земна маса. В Доминиканската република има поне един загинал, а над 1000 души са евакуирани или разселени.

Властите в Ямайка предприемат спешни мерки. Всички държавни болници са в "извънреден режим" от четвъртък, като са преустановени плановите прегледи и операции, за да се осигурят повече легла. Международните летища в страната също затварят. Международното летище "Норман Манли" преустанови работа в събота вечер, а летище "Сангстър" затвори в неделя на обяд.

"Няма място, което да избегне яростта на този ураган", коментира Еван Томпсън, директор на Метеорологичната служба на Ямайка. "Той ще се задържи над нас, изливайки огромно количество вода, докато почти не се движи, а това е огромно предизвикателство."

Прогнозите са за валежи до 1000 литра на квадратен метър в части от Ямайка и южна Испаньола (островът, който си поделят Хаити и Доминиканската република), а височината на щормовите вълни може да достигне до 4 метра над нормалното ниво на прилива.

Учените отбелязват, че подобно експлозивно усилване на ураганите зачестява на фона на глобалното затопляне, причинено от замърсяването с изкопаеми горива. Континенталната част на САЩ не се очаква да бъде пряко засегната от Мелиса, но по източното крайбрежие е възможно да се появят опасни вълнения и мъртви течения.